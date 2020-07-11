美国计划下周就南海局势升温发表声明

彭博社7月10日援引两名知情人士的话报道指，美国政府计划在下周就南中国海的紧张局势升温发表声明。而两国海军刚刚结束了在这片争议海域的军事演习。

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美国国防部曾于2日针对中国海军在1日和5日之间，于西沙附近水域进行的军事活动发表声明。美方称，解放军演习的区域包括争议水域与领土，在南海争议领域进行军事演习，不利于缓解紧张局势与维持稳定。声明表示，中国的行动将进一步破坏南海局势，也违反中国在2002年《南海各方行为宣言》的承诺。宣言签署各方承诺不采取使争议复杂化、扩大化和影响和平与稳定的行动。美国国防部还指出，这次军演是中国非法海事主张并不利于南海周遭邻国的最新一次行动。声明称，中国的行动与其承诺不会将南海军事化及美国建立自由开放印太愿景形成强烈对比。自由开放印太愿景是所有国家不分大小，主权皆能获得保障、不受胁迫，并能依循公认的国际规则与规范追求经济成长。

面对美方的批评，中国国防部发言人任国强9日回应称，此次年度训练计划内的例行安排，目的是为了有效提升中国军队的海上防卫能力，坚决捍卫国家主权安全，维护地区和平稳定。他强调，训练不针对任何特定国家和目标。美国国防部罔顾事实，颠倒黑白，挑拨地区国家关系，妄图从中渔利，我们对此表示强烈不满和坚决反对。他续指，当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势总体稳定向好。在此形势下，美国却不断派大批先进舰机来南海挑衅示强，多次开展“航行霸权”行动，威胁本地区安全稳定，是南海地区军事化的最大推手，与本地区国家爱好和平的努力与愿望背道而驰。

针对中国海军在西沙争议海域的军演，越南和菲律宾相继表态予以谴责和关注。与中国一样对西沙群岛海域存在主权声索的越南外交部回应称，“中国在越南黄沙群岛海域举行军演的行为侵犯了越南的主权，与《东海各方行为宣言》（DOC）的精神背道而驰，使东海局势复杂化，不利于中国与东盟正在进行的‘东海行为准则’（COC）谈判进程和维护东海的和平、稳定与合作的环境。越南已经与中国交涉，递交反对照会，要求中国未来不再采取类似行为。”菲律宾外长洛钦亦表示，“如若正在进行的中国南海军演涉入菲律宾领土，菲方将给予包括外交及其他任何合适手段，最严厉的回应”。

彭博社援引消息人士的话指，美国已经就中方在帕拉塞尔群岛（西沙群岛）争议海域进行军演的决定表达担忧。美国国防部在上周批评中方此举非法，华盛顿还计划于下周将其官方态度公告于众。特朗普总统近期曾多次就新冠病毒疫情及贸易等议题上批评北京当局，双方早有摩擦。美国国家安全委员会的发言人未对这一报导加以置评。此前，美国海军第七舰队4日发表声明称，由“尼米兹”号航母战斗群和“里根”号航母战斗群组成的尼米兹航母打击群7月4日“以无与伦比的海上力量庆祝独立日，同时在南中国海举行双航母演习，支持一个自由开放的印太地区”。