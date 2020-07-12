印度政府要求地方法院不要解封中国应用禁令

路透社7月11日援引两名消息人士和法律文件的报道指，印度政府要求地方法院干预那些针对中国应用禁令的潜在法律挑战。此前，印度政府宣布禁止包括抖音国际版TikTok、微信在内的59款中国应用。

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两名消息人士表示，印度政府已向拉贾斯坦邦高等法院提交了相关申请。报道认为，此举暗示，印度政府预计中国公司将提出针对印度政府禁令的法律挑战。印度副总检察长拉吉达克·拉斯托吉(Raj Deepak Rastogi)签署的法庭文件写道，“在听取申请者(政府)在这件事上的意见之前，什么都不要做。” 这份文件称，通过禁止这些应用程序的命令是为了保护“印度移动和互联网用户的利益，确保印度网络空间的安全和主权”。

印度律师介绍指，此类警告通常是为了防止法院在没有听取政府意见的情况下做出有利于公司的裁决。其中一位消息人士称，这份文件是10日提交的，此前没有被报道过。目前尚不清楚印度政府与拉贾斯坦邦法院接洽的理由，以及是否计划向其他地方的法院也提交类似的申请。不过，据悉尚未有中国公司针对禁令发起法律挑战，据业内消息人士的说法，他们正在等待印度政府进一步的澄清。报道还提到，中印边境冲突发生以来，中国公司面临着来自印度的压力，印度加强了对中国进口商品和中国资金的审查。

据悉，印度电子信息技术部近日要求与这59款中国应用程序相关的公司在三周内回答一份详细问卷，阐述其业务结构和数据存储做法。印方封禁这些应用程序的决定震惊了字节跳动等公司。7月1日，接近字节跳动高层人士向媒体透露指，受印度封禁旗下应用影响，字节跳动损失将超过60亿美金，“这一金额极有可能超过其余所有产品被禁公司损失的总和。”