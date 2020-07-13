或联合抗中 越南与美国关系空前友好

马来西亚亚洲时报说，敌人的敌人就是朋友。为了共同对抗中国，曾经结下血海深仇的美国与越南关系如今空前良好。据该报指出，美国与越南和解的主要拜中国所赐。越南现在是东亚地区最强烈反对中国扩张主义的国家，双方在南海僵持不下。

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据联合新闻网今天引述《亚洲时报》说，共同对抗中国，美国与越南关系空前友好。《亚洲时报》（Asia Times）说，美国与越南于7月11日庆贺建交25周年，美国驻越南大使特伦布林克（Daniel Kritenbrink）表示：“今天，我们可以真诚地互相称呼为朋友和伴侣。”越南驻美大使则回应说两国人民“相互爱戴”。

据该报道，长达19年的越战期间，美军4万7千名官兵阵亡，南北越军民死亡人数更超过2百万人。然而在2015年，皮尤研究中心（Pew Research Center）的一项调查却发现，有76％的越南人对美国的看法“良好”，而且在受过高等教育的人中，对美国有好感的比例更高 。这是该调查中所有国家中此类百分比最高的国家之一。美国与越南的贸易在1994年约4亿美元，到了去年已经大幅增长到770亿美元。即使发生武汉肺炎全球大传染危机，今年前五个月的贸易额仍增至260亿美元，比去年同期增长近8％。

据该报指出，美国与越南和解的主要拜中国所赐。越南现在是东亚地区最强烈反对中国扩张主义的国家，双方在南海僵持不下。对于越南而言，中国是历史上占领者，也是长期威胁；美国则提供了缓冲，并且是潜在的保护者。

早在1995年，曾在越战期间被北越俘虏5年的美国重量级参议员侃恩（John McCain）就扮演了恢复美越外交关系的主要推手。当时他便曾指出，“在经济上越南足以与其邻国一起抵制某个强大的国家之强硬策略，符合美国的国家安全利益”，指的就是中国。据该报指出，从两国建交起，美越双方已大大加强了军事联系。今年3月，第二艘美国航母在越南停泊。现在美国参议院正在审议的“太平洋威慑计划”（Pacific Deterrence Initiative）可能会为其亚洲盟国提供多达69亿美元的美国军事开支援助，其中就包括台湾和越南。

近年来，美国的支持也帮助越南在亚洲取得更大的发言份量。越南目前是东南亚国协（ASEAN）的年度轮值主席，并且在接下来的两年内担任联合国安理会的非常任理事国。

据该报道称，越南共产党总书记阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）原定于去年访问华府，但因健康因素延期。当时有人推测，越南领导人可能将与美国的双边关系发展为“战略伙伴关系”，这清楚地表明，双方对抗中国崛起的立场​​是一致的。在这波全球疫情告一段落，旅行恢复进行时，预计阮富仲将访问华盛顿，展开一次最高级别的访问，双方的伙伴关系很可能会升级。