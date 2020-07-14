北约谴责塔利班制造的炸弹袭击

阿富汗政府官员14日证实，首都喀布尔郊外的萨罗比地区当天发生一起路边炸弹袭击，造成5名平民死亡、11人受伤。北约强烈谴责。

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据新华社报道，萨罗比地区行政长官古哈尔·巴巴里在电话采访中表示，当天中午12时左右，一辆载有平民的中型客车在该地区触发一枚路边炸弹，造成人员伤亡。巴巴里指责塔利班武装人员制造了这起袭击事件，但塔利班方面尚未对此做出回应。

阿富汗塔利班经常利用路边炸弹等方式对阿富汗安全部队和北约驻阿联军发动袭击，许多平民也因此受害。

北约严厉谴责这起炸弹袭击事件。北约表示，“目前的暴力程度，特别是与塔利班对阿富汗国防和安全部队的袭击有关，仍然令人无法接受，是地区局势动荡、破坏了对和平进程的信心”。

北约呼吁阿富汗所有各方“迅速解决悬而未决的问题，这些问题继续阻止阿富汗内部谈判的开始”。

北约表示：“在阿富汗坚决支持特派团的背景下，联盟及其伙伴的军事存在取决于这些条件。”

另外，7月13日，阿富汗北部发生一起汽车炸弹袭击事件，伤亡人数多达77人。阿富汗政府官员13日证实，阿北部萨曼甘省首府艾巴克市当天上午发生的一起汽车炸弹袭击已造成至少14人死亡、63人受伤。