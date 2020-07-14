违反隔离规定埃及军人确诊 泰国暂停入境航班

泰国7月14日暂停所有入境航班，因为一群入境的埃及军人违反自我隔离规定，并且前往一家购物中心，其中一人感染新冠病毒。

广告 继续浏览后续

法新社报导，泰国因为采取严格封锁措施，至今有效控制疫情，已连续50天没有国内病例通报，获得各界称赞。

泰国经济因为旅游业崩溃而陷入低谷，一直谨慎小心重新开放空域，希望藉由国内的低感染率招揽游客。

然而，泰国目前将暂停所有入境航班，因为一群埃及军人从泰国军方掌控的东部罗勇府（Rayong）乌塔堡国际机场机场（U-tapao Airport）入境，未经任何防疫筛检。

这批埃及军人本应在一家饭店自我隔离，于第二天搭机离开，但他们却前往附近一家购物中心，其中一名军人随后确诊。泰国当局现正急忙追踪这家购物中心及附近地区的约1700人。

泰国总理巴育·占奥差（Prayut Chan-o-cha）表示，他为这次疏忽负起“全部责任”，同时罕见为损害公众的“信心和安全”发表道歉声明。

巴育在电视转播的演说中指出：“发生这起事件，是因为人们不尊重规定。已中止所有入境航班，在我们解决这项问题前，不会再允许班机入境。”

这名确诊埃及男性及其他30名军官于10日搭乘军机抵达泰国，于11日早上搭机离开返回埃及。他们抵达泰国前曾在24小时内往返中国成都。