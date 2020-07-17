东京新冠新增感染者接连两日创新高  全日本逼近最高值

日本东京都7月16日，感染者达286人，刷新以往纪录，而17日再次刷新纪录，当天新报告的新型冠状病毒感染者多达293人，连续2天创下新高。而从日本全国来看，7月15日，日本共检测出454名新增感染者，是解除紧急事态宣言以来最多的一天，16日，更有623名新增感染者，再次更新解除紧急事态宣言以来新高，为新冠在日本流行以来单日第三多，累计感染人数达到23604人，包括“钻石公主”号游轮乘客船员在内，总计为24316人，累计死亡998人。

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7月11日，日本单日新增感染者曾达到755人，16日的结果接近最高值，到本稿截稿时为止，17日的新增感染者的最后结果还没有出来，预计会更接近最高值或超过。

受新冠肺炎疫情的影响，日本国内旅游业遭受沉重打击。日本将开始实施“GO TO Campaign”补贴旅游活动，以支援全国接近凋敝的旅游业。中央政府补贴国内旅费的一半，上限为住宿旅行每人每晚2万日元，包括交通费在内的一日游为1万日元，这项活动将在四连休前的7月22日开始。

但是由于东京都感染者屡创新高，到16日为止的7天里，平均每天超过195·4人，超过紧急事态宣言时的最大值，也就是一周167·0人（4月14日），因此日本国土交通相赤羽一嘉16日表示，在旅游支援项目“Go To Campaign”的补贴对象中不包括从东京都出发或抵达东京都的旅行。该项目原打算在全国一起启动。

虽然17日的感染者以20多岁和30多岁的人占7成以上，但是小池百合子知事在17日指出：从最近的倾向看，感染正在向各种年龄层扩散。（法广特约记者楚良一发自东京）