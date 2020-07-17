印度防长到访中印边境地区：谈判促进解决争端但不能保证功效

印度国防部长拉吉纳特·辛格（Rajnath Singh）在当地时间7月17日早上抵达列城机场，对中印边境地区展开为期两天的访问。在逗留期间，他向卢昆（Lukung）边防哨所的印度官兵表示，与中国进行谈判所取得的成功应帮助解决双方的边境争端。但他不能保证其功效。

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据悉，同拉杰纳特·辛格进行访问的包括印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）和陆军参谋长纳拉万（Manoj Naravane）。印媒指，对这两个地区进行的访问恰逢印度面临中国和巴基斯坦威胁之际。消息人士称，预计拉杰纳特·辛格将与战地指挥官对话以评估地面情况。一名印方政府官员说，“国防部长将访问控制线和实际控制线的前沿地区，以了解对抗中国和巴基斯坦的局势。”

在拉杰纳特·辛格抵达列城后，观看了印军部署在当地的T-90坦克以及步兵战车的作战演练以及伞降演练，并查看了印军使用的侦察武器。他在视察中向印军官兵表示，“（与中国的）谈判正在进行以解决边境争端，但我不能保证其能解决到何种程度。”他续称，“但我可以确定的是世界上任何力量都无法夺取印度一寸的土地。” 他谈到，“如果通过谈判可以找到一个解决方案，这是再好不过了”。

消息人士称，在中印两军进行了多轮军长级会谈后，印度方面已经进行了内部讨论，以最终确定中印两军所讨论的第二阶段脱离接触计划。此前的7月3日，印度总理莫迪也曾抵达列城，视察中印两军在加勒万河谷发生冲突后当地的安全局势，陪同抵达的同样包括印军代表比平·拉瓦特和纳拉万。