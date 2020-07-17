美军E-8C监视机本周第三次现身南海 接近广东海岸

北京大学海洋研究院设立的“南海战略态势感知”平台7月17日发布消息指，美国空军一架E-8C监视机现身南海上空，并一度飞至距离广东海岸约134公里（72海里）的位置。这是本周美军E-8C飞机第三次在南海对中国海岸实施抵近侦察飞行活动。

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该平台通过微博介绍称，“7月17日上午，美空军1架E-8C‘联合星’战场指挥与监视机位广东近空往复折返，进行抵近侦察，11时许距离海岸线仅约72海里。值得注意的是，这是本周内E-8C针对中国大陆开展的第三次侦察行动。”据悉，这一机型的飞机曾在13日、15日进入南海，朝着中国广东省海岸飞行。

美空军的E-8C“联合星”飞机是一款空地监视飞机。该机型全称为“联合监视目标攻击雷达系统”（JointSTARS），搭载有美军最先进的机载对地监视、目标搜索和战场管理系统，堪称美军空地一体作战的“中枢神经”。该机可以在防区外对地面目标进行探测、识别、分类，并实时将数据传递给后方指挥所。“南海战略态势感知计划”平台称，该机重点在于监视和研制对手的地面雷达系统，此番前来意在搜集地面雷达系统数据，并可能进行电磁压制。

此外，该平台还介绍称，“7月17日上午，美军E-3B‘望楼’全天候空中预警机（AE11E2）出现在台湾以南的巴士海峡空域。”据悉，E-3“望楼”是目前世界上最先进的预警机，由美国波音公司生产，原型为波音707/320客机。它是全天候远程空中预警机和控制机，可以监视有人驾驶飞机与无人驾驶飞机。除此之外，其还可以提供一定程度的空中管制和指挥的能力。