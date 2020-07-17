美国海军在南海举行月内第二次双航母军演

美国太平洋舰队7月16日通过推特发布消息指，“尼米兹”号和“里根”号两个航母打击群17日在南海举行双航母演习，这是美军本月第二次在南海海域举行双航母演习。

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“尼米兹号”航母打击群指挥官、海军少将科克(James Kirk)表示，“‘尼米兹’和‘里根’航母打击群正在依照国际法于南中国海行动，以强化我们对一个自由和开放的印太地区，一个基于规则的国际秩序和对我们在区域内盟友和伙伴的承诺。”他续称，“对于所有国家的和平和繁荣来说，安全和稳定至关重要；也正是出于这一原因美国海军已在太平洋投放和待命超过75年 ”。相关通报中称，“尼米兹”号和“里根”号两个航母打击群超过1.2万名舰员参与了此次演习。他们会从事包括战术对空防御演习等联合项目，“以保持战争准备和熟练”。太平洋舰队指，通过开展双航母打击群的最高水平训练，来确保能够对任何突发事件作出回应。

据悉，参加演习的“尼米兹”号航母打击群由航母“尼米兹”号、第17舰载机联队、导弹巡洋舰“普林斯顿”号、导弹驱逐舰“斯特雷特”号和“拉尔夫·约翰逊”号组成；“里根”号航母打击群由航母“里根”号、第5舰载机联队、导弹巡洋舰“安提塔姆”号和导弹驱逐舰“马斯廷”号组成。据悉，这也是7月以来，美国海军第二次在南海开展双航母演练。7月4日美国国庆节当天，“里根”号和“尼米兹”号航母打击群同样在南海开展了一次双航母演习。这是自2014年来，美国海军在中国南海首次举行双航母军事演习。

美国第七舰队对此介绍称，“‘里根’号航母打击群是海军唯一一个前沿部署的打击群，也是美国最显著的一个决心象征。‘尼米兹’号航母打击群6月17日抵达美国第七舰队的作战区域，之后与‘里根’号和‘罗斯福’号航母都进行过双航母的演练。‘尼米兹’和‘里根’号航母在第17和第5航空联队以及水面舰艇的配合下，形成世界上最有效和最机动的作战力量，对美国与地区盟友和伙伴国家的共同防御协定提供支持，促进整个印太地区的和平与繁荣”。

值得一提的是，美国务卿蓬佩奥15日再次重申，美方认为中方提出的涵盖南海大部分海域的主权申诉是“完全不合法的”态度。他表示，美国将支持那些相信中国侵犯了其在南中国海的海洋权利主张的国家，并且强调将在多边和法律平台上这样做。