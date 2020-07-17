TikTok在韩国受罚后 多名韩星在中国的抖音账号被封

路透社7月17日报道指，多名韩国明星在中国的抖音帐号本周遭到封锁。其中包括韩星Rain、TWICE、Mamaoo和泫雅的帐号都遭波及。

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7月15日，韩国通讯委员会（KCC）宣布对抖音的国际版TikTok进行处罚，理由是未经家长同意收集14岁以下儿童的数据、未通知将用户的个人数据转移海外，总罚款金额为1.86亿韩元（约合人民108.6万元）。这一数额相当于TikTok在韩国年销售额的3%。根据KCC的说法，从2017年5月31日到去年12月6日，TikTok至少收集了6700个14岁以下儿童的个人信息，韩国广播通信委员会已经清除了这些账号。当地媒体报导称，即使TikTok有发出隐私政策的通知信息，它不为14岁以下的儿童提供服务，但还是可以通过直接在会员注册阶段输入14岁年龄以下的出生日期，确认跳过了验证过程。

路透社的最新报导指出，这一事件发生不久后，韩星Rain、TWICE、Mamaoo和泫雅等人的抖音帐号截至周五都被封锁，但其海外的TikTok帐号运作正常。TikTok的发言人也强调，抖音和TikTok是独立运营。对这一事件，抖音并未立即就此事回应，上述韩星的经纪公司也未置评。TikTok及抖音皆为字节跳动公司所有。根据移动应用数据平台Sensor Tower统计，2020年第一季度，抖音在中国的下载量累计达1.96亿次，占全球总下载量20亿次的9.7%。