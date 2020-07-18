印度预计将邀请澳大利亚参加印度洋军演 四国舰船共演练

《印度斯坦时报》7月17日援引消息人士的话称，新德里正在敲定邀请澳大利亚参加印度洋海军演习的计划。如若成型，这将是印度、日本、澳大利亚和美国为加强防务和战略合作的一大步骤。

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印度国防部将于近日宣布，是否将澳大利亚纳入有美国和日本参加的“马拉巴尔”海上联合军演。“马拉巴尔”演习始于1992年，原本是美国和印度进行的双边演习，由于演习地点在印度“马拉巴尔”海滩而得名。2007年，日本加入这一演习，变成三方演习，交替在印度洋和西太平洋海域举行。按照惯例，今年的演习将顺延命名为“马拉巴尔”-2020，演习地点在孟加拉湾海域。去年，“马拉巴尔”-2019演习在日本九州佐世保至关东南部海域举行，印度派出了2艘军舰和1架反潜巡逻机，日本和美国派出了多艘驱逐舰、潜艇和反潜巡逻机。

印方消息人士指，将澳大利亚邀请参加这一三国军演只是时间问题。印度总理莫迪与澳大利亚总理莫里森在上个月代表两国，签署了“印澳全面战略伙伴关系协议”。他们还就增强两国军方的军事合作及交流，特别是通过“相互物流支持安排”（MLSA），以给予对等的军事基地互用权达成了共识。今年的“马拉巴尔”演习由于受到新冠疫情的影响预计将于年底举行。

消息人士称，由于目前中印两国正在就边境地区的对峙问题展开谈判，因此印方向澳大利亚发出正式邀请或受到短暂的延后。另一名消息人士指，非常明显的是，一旦澳方收到印方发出的邀请他们将会参与这一多国海上联合军演。近期，澳政府在中澳关系交恶的背景下宣布，将在未来10年大幅度增加军费，加强澳大利亚在印太地区的军事力量。

报导指，2007年印度曾就“马拉巴尔”演习向澳大利亚、日本和新加坡发出邀请，但这一姿态则遭到北京的强烈反对。这也是澳洲至今为止唯一一次参见该演习。澳大利亚国防部发言人近日在一封电邮回应中表示，“澳大利亚认为参与四方防务活动是有价值的，这是为了增进互通性，并推动我们在一个自由、开放与繁荣的印太地区的集体利益。”声明补充说，澳大利亚方面还没有收到邀请。