印媒：印度重申要求中国撤军 没有谈判余地

印度媒体《印度时报》7月19日引述消息人士报道称，印方在14日的中印第四轮军长级谈判中传达明确信息，即要求中国撤军，且形容是“没有谈判余地”。

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报道指，在中印军事指挥官举行的第四轮会谈中，印方坚定地传达信息，即中国军队必须撤出对班公湖地区等地的“入侵”部队，除非恢复5月5日之前的现状，否则什么都无法实现。

一位印方消息人士称，中印14日举行的长达近15个小时的宂长讨论与之前的交流一样，是友好的。但印度传达的信息很明确，印方强调，中国解放军要从“入侵”的地区撤军，且是没有谈判余地的。报道称，印方认为，中方必须与印方坐下来就实际控制线的定位和如何避免挑选行为进行谈判。

另据《印度斯坦时报》报道，正在对边境地区进行访问的印度国防部长拉吉纳特·辛格（Rajnath Singh）已视察了在6月15日与解放军发生冲突，并造成印军20人丧生的比哈尔团（Bihar Regiment）官兵。

印度国防部官员通过推特公布的相关视频可以看到，拉吉纳特·辛格对驻扎在卢昆（Lukung）地区的该团士兵进行了慰问。画面中，他向列队的印军官兵问好，并致以谢意。印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）和陆军参谋长纳拉万（Manoj Naravane）等将官随行。拉吉纳特·辛格本人也在18日通过推特陆续公布了相应的视频和图片画面。