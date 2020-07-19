日本政府补贴鼓励日企从中国撤厂 首批87家企业获资助700亿日元

《日本经济新闻》7月17日报导指，日本经济产业省当天公布了第一批可申请获得日方补贴，以将它们的生产线从中国撤离，并搬至日本或东南亚国家。据悉，这一计划涉及的87家日本企业将得到共700亿日元的补助（约合6.53亿美金）。

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报导指，在这87家企业中有30家按计划将会把在中国的生产线移至东南亚包括越南和老挝等国。这些企业中包括制造光学产品和硬盘部件的Hoya株式会社。另外57 家依照计划可将其厂房迁回日本的企业则包括口罩生产商，爱丽思（中国），以及电子电器产品公司夏普。该批公司将获得共 574 亿日圆（5.36亿美元）的资助。家用产品生产公司，爱丽思（中国）目前在辽宁大连和江苏苏州设有生产线。

报导指，在获得了来自日本政府的补贴后，爱丽思公司将开始在本部位于的宫城县南部的角田市生产口罩。生产口罩所需的材料并将从日本境内提供，不依靠海外供应。日本清洁洗护品牌莎罗雅同样有资格申请这一补助。报导指，在日方公布的第一批名单中包括从事飞机部件、汽车部件、化肥、药物和纸制品等行业的企业。诸如上文所提到的夏普和盐野义制药、泰尔茂和钟化等知名商家都在名单当中。

日本政府被指在2020财年中增加了2200亿日元的预算，以帮助创造一个鼓励日企回到日本本土生产的计划。其中235亿日元被计划用来鼓励日企将生产线从中国向东南亚扩散。自今年初新冠肺炎在日本蔓延以来，面临物资短缺的日首相安倍晋三曾多次表示将鼓励日企把生产线回迁。

安倍晋三于3月5日的“未来投资会议”上就曾表示，“在中国向日本出口的产品供应出现减少、整个产业链受到影响的担忧中，日本必须考虑让那些对一个国家依存度较高的产品和附加价值高的产品，生产基地回归日本国内。如果做不到这一点，就尽量不要依赖于一个国家，向东南亚国家转移，实现生产基地的多元化”。