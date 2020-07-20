中印边境冲突后 美印将于印度洋举行联合军演

据《印度时报》等印度媒体7月20日报道，美国海军“尼米兹”号航母打击群即将与印度海军军舰在安达曼-尼科巴群岛（ Andaman and Nicobar islands）附近进行联合军演。印媒指出，此举是在中印双方加勒万河谷地区发生冲突后“向中国发出的强烈战略信号”。

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安达曼-尼科巴群岛是印度联邦的海外联合属地，是安达曼群岛、十度海峡和尼科巴群岛的统称，处于孟加拉湾与缅甸海之间，缅甸以南，距离印度大陆1200公里。报道指，美国海军和印度海军在以往已通过包括“马拉巴尔”演习的一系列演习来建立相互操作性，此次演习则是一次交汇演习（PASSEX）。据悉，“尼米兹”号航母打击群已经于7月18日穿越马六甲海峡进入印度洋。

在进入印度洋前不久， 美军“尼米兹”号航母打击群和“里根”号航母打击群刚刚在南海开展了本月内第二次在这一争议海域的双航母军演。美国目前共拥有10艘排水量约10万吨的“尼米兹”级核动力航空母舰，每艘都能够搭载80到90架战斗机，目前美军有2艘“尼米兹”级航母正在印太地区执行部署任务。

据《印度斯坦时报》报道，印度东方舰队目前正在安达曼-尼科巴群岛附近活动。美印两国海军将在该海域附近举行航行训练。此外，有印度观察人士传出的消息称，“尼米兹”号航母将与4艘随行美海军军舰与四艘印军军舰参与此次演习活动。目前，美印两国海军尚未证实这一消息。