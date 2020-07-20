印度国大党前主席：莫迪的虚假强人形象是印度最大的弱点

来自尼赫鲁-甘地家族的印度反对党国大党前主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）7月20日通过推特发表了一则题为“中国的战略游戏计划”的宣传视频。他通过视频批评，印度总理莫迪通过制造了一个虚假的强人形象上台，这曾是他最强的优势。拉胡尔·甘地续称，“但它现在是印度最大的弱点”。

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拉胡尔·甘地来自印度著名的政治世家尼赫鲁 - 甘地家族。该家族在印度的政治中占有重要地位，多个家族成员先后任国大党领袖或要角。拉胡尔·甘地的曾祖父贾赫哈拉尔·尼赫鲁，祖母英迪拉·甘地和父亲拉吉夫·甘地都曾担任印度总理，另外家族内有相当一部分成员是国会议员。现年50岁的他曾在2017年12月至2019年8月之间担任过印度国大党主席。

拉胡尔·甘地在20日发表的这一视频延续了他在17日发表的首个视频的主题。他在视频中指控中国正在利用印度经济疲软和恶化的外交关系，正在于中印边境的实际控制线上“进行入侵”。而在这一长达约2分40秒的最新发布视频中，拉胡尔·甘地提出，中印进来发生的边境冲突并不是简单的边境问题。他说，“我的担忧是中国人今天正坐在我们的领土上”。他认为，在拉达克（Ladakh）发生的事情是中国全球战略游戏计划的一部分。

拉胡尔·甘地解释称，“中国人在做任何事之前都要从战略的角度思考入手。在他们的头脑中，他们已经对全球做好了划分，他们正在依照（自己的利益）来塑造全球”。他指出，中国正在巴基斯坦建造的瓜达尔港（Gwadar port）和“一带一路”计划都是“中国在重塑全球的尝试”。而就印中两国近期在拉达克地区发生的冲突，拉胡尔·甘地表示，“从战术的角度来说，他们正在改善他们的位置，不论是在（中印边境争议地区）碟木绰克（Demchok），加尔万（Galwan），还是在班公湖地区（Pangong）”。他声称，中方正在相应地区干扰印方修建高速公路的计划。

拉胡尔·甘地还暗指印度可能会同时被中国和巴基斯坦两面夹击，他说，“如果我们从更为宏大的角度来看，他们希望与巴基斯坦在克什米尔地区搞事情”。他续指，中印近期发生的边境冲突事实上是中方在向印度总理施压。他指控中国正在向莫迪总理的强人形象发起挑战。他扬言，中方明白莫迪为了自己能作为一个有效的政治家生存下去，就必须保护他所提出的“56英寸胸膛”的概念。

2014年的印度大选中，莫迪阵营为了就他的强人形象造势，一度描述他是一个拥有“56英寸胸膛”的领导人。拉胡尔·甘地称，通过两国边境冲突，中国正在告诉莫迪先生，“如果你不听话，我们将摧毁你作为强人领袖的概念”。他表示，自己对莫迪已经向中方将摧毁其形象的危险而屈服感到担心。他说，“我担心的是，中国人正坐在我们的领土上，而我们的总理则公开说这不是事实”。他警告称，“如果莫迪放任中国人因为他的形象而操控他的话，印度总理便将毫无价值”。拉胡尔·甘地在推文写道，莫迪通过制造了一个虚假的强人形象上台，这曾是他最强的优势。他续称，“但它现在是印度最大的弱点”。据悉，这一视频在发布9个小时内在拉胡尔·甘地的推特上已得到超过110万的点击率。