印度外长：中国崛起影响近邻 遵循不结盟政策

印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）7月20日在参加活动时发言表示，中国的崛起非常深刻地影响了全球以及附近的领国。他指出，尽管不结盟的主张在今天来看是一个旧的思想，但印度将永远不会参加一个联盟体系。

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苏杰生谈到，在过去三十年中，中印两国各自的发展走向对双方之间的关系构成影响。他在谈到诸如美国面对全球事务注意力的转变，及中国影响力外扩等全球局势变化问题时表示，这给像印度、日本和欧盟等中间力量创造了活动的空间。他指出，“不结盟理念是在一个特殊的时代和地缘政治环境下的术语。其中一方面就是独立，而这对我们来说是一个继续的因素”。

苏杰生在参加这一题为“地缘政治的机会：当世界重新平衡，印度应如何获利”的视频论坛时做出了上述表述。他说，“美国重新定位的结果是，现在的大伞比以前小了，使许多其他国家可以发挥更多的自治作用。 它对我们的影响不大，因为我们从未加入过这一联盟系统，也永远不会加入。 但是，那些更加依赖美国的国家发现，他们不得不在许多问题上进行自我依赖”。

苏杰生认为，印度现在必须承担更多的“风险”，因为世界希望印方对当今的重大问题采取更加积极的立场，包括连通性、海上安全、恐怖主义、气候变化和恐怖主义等问题。尽管在发言中他没有对中印两国之间在实际控制线上的紧张局势发表评论，但苏杰生说，在经济方面，印度的经济增长速度比中国缓慢，而中国的经济体目前是印度的五倍。 尽管中印在1988年的经济体曾大致相同。

苏杰生提出，“与中国和东南亚相比，我们可以做得更好。 我们没有进行密集的工业化和推动制造业的发展。我们的开放政策进行的很晚，距中国整整差了15年，亦没有承诺像中国那样的全面性改革”。论坛期间，他还为印度拒绝加入像区域全面经济伙伴关系（RCEP）这样的自由贸易协定（FTA）的决定辩护，因为他指出印度过去没有从中受益，反而增加了贸易赤字。

另当被问及印度与邻国关系的问题时，他回答称，较小的国家对他们的“独立和身份”感到不安全是很自然的。“如果你是一个大国，而周围的邻居却很小，那么就会有这种自然的互动。 我们需要建立结构性联系，以帮助我们的邻居照顾他们的政治周期。”他说。