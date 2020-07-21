美印海军印度洋举行过航演习 印媒：向中国传达信号

在今年6月中旬中印两国军队于边境地区发生暴力冲突，美国海军刚刚于南海结束月内第二次双航母军演之际，美海军“尼米兹号”航母打击群与印度海军7月20日在印度洋安达曼—尼科巴群岛（ Andaman and Nicobar islands）附近海域进行合作演习。

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结束了上周末与“里根”号航母打击群于南海的双航母军演后，“尼米兹”号航母打击群经由马六甲海峡驶入印度洋。美海军太平洋舰队通过推特介绍称，这一航母打击群由“尼米兹”号核动力航母（USS Nimitz）、 “普林斯顿”号（USS Princeton）导弹巡洋舰、“斯特雷特”号（USS Sterett）导弹驱逐舰和“拉尔夫·约翰逊”号（USS Ralph Johnson）导弹驱逐舰组成。他们当天与印度海军在印度洋安达曼—尼科巴群岛附近海域举行了联合演习。

对此，“尼米兹”号航母打击群指挥官、海军少将吉姆·柯克（Jim Kirk）表示，“与印度海军合作是一件荣幸的事情”。他并称赞印度海军东部舰队司令、海军少将瓦萨扬（Sanjay Vatsayan）领导了一支“强大、高度熟练”的舰队。柯克说，“有机会让尼米兹航母打击群与他的舰队一起参加一系列演习，提高了我们的互操作性，也证明了我们两国海军的灵活性。”

美国海军介绍称，美印海军还进行了包括防空演练在内的“高端演习”，旨在最大限度地提高训练和相互操作性。声明指，“尼米兹”号是为了向整个地区提供安全并促进与朋友和盟友的伙伴关系而行动。

印度海军发言人亦在当天通过推特表示，“尼米兹航”母打击群正在经过印度洋区域，印度海军与美国海军进行了“过航演习”（Passage Exercise，简称PASSEX）。印度近来也与日本海上自卫队以及法国海军进行过类似演习。

《印度时报》的报道指出，消息显示印度空军还最新向安达曼—尼科巴群岛部署了装备有反舰导弹的约10架美洲虎海上攻击机。它们被指驻扎在卡尔尼科巴岛（Car Nicobar）的印军空军基地。安达曼-尼科巴群岛位于马六甲海峡西侧，该群岛附近海域能够控制一条关键的海上航线：中日韩等东亚经济强国的能源和贸易都要依赖这条海路。