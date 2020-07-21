美日澳三国海军在南海、菲律宾海举行联合军演

日本海上自卫队7月21日通过推特介绍称，美日澳三国海军在南中国海和西太平洋举行了联合军演。美国海军亦在当天通过推特介绍称，日本海上自卫队、澳大利亚国防部队和美海军“里根”号航母打击群于19日展开了在菲律宾海的三国演习。与此同时，美海军“尼米兹”号航母打击群于20日与印度海军在印度洋安达曼—尼科巴群岛（ Andaman and Nicobar islands）附近海域进行了联合演习。

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此前，“尼米兹”号和“里根”号两个航母打击群17日在南海举行了，美海军本月内在南海海域举行的第二次双航母演习。由此可见，这两个航母打击群在结束了美海军的双航母演习后，便各自与日澳盟国和印度海军分别在菲律宾海和印度洋举行联合军演。针对美日澳三国海军演习，日本海上自卫队通过推特介绍称，“7月19日-23日，（秋月级）护卫舰‘照月’号在南中国海和西太平洋，与美国海军‘罗纳德·里根’航母和澳大利亚海军‘堪培拉’号两栖攻击舰进行了首次多边训练”。 日方称，“海上自卫队将基于‘自由和开放的印度太平洋’的愿景，继续与其他国家进行联合训练。”

另据美国海军介绍，参与了此次三国海上军演的美方代表是由“里根”号航母打击群组成。“里根”号航母打击群由航母“里根”号、第5舰载机联队、导弹巡洋舰“安提塔姆”号和导弹驱逐舰“马斯廷”号组成。澳大利亚国防军则派出了澳海军旗舰“堪培拉”号两栖攻击舰、霍巴特级驱逐舰“霍巴特号” 、安扎克级巡防舰“斯图尔特”号和“阿伦塔”号，及“天狼星号”补给舰共5艘舰船。日本海上自卫队则如上文所述出动了秋月级护卫舰‘照月’号。

澳大利亚联合作业组司令，海军少将麦克・哈里斯（Michael Harris）受访时表示，“能与美国和日本（海军）共同合作这样的机会是无价的”。他说，“维护海上安全和安保需要各方海军能够无缝合作。 我们海军之间的综合任务证明了澳大利亚、美国和日本之间的高度相互操作性和能力。”美方声明称，“美国海军经常与地区盟友一道操作，通过共同的训练与合作，加强对地区稳定的共同承诺，并建立自由开放的印度太平洋地区”。

声明称，“在整个合作演习期间，参与者将一起操作和训练，在全方位作战环境中进行综合海上行动。专业的综合参与使美国海军及其盟国有机会在现有的牢固关系上更上一层楼，并改善对任何情况的集体准备和反应。”声明称，“澳大利亚和日本都与美国建立了长期的联盟。 今年也是《美日安保条约》签署的60周年”。

美海军“安提塔姆”号指挥官卡德维尔（Russ Caldwell）上尉说，“我们与日本海上自卫队和澳大利亚国防军享有的高端相互操作性为我们提供了独特的能力，可以在海上结队并立即以先进水平操作。这凸显了我们与日本和澳大利亚结盟的持久性。”他说，“美国很荣幸能与盟友在印太地区例行常规行动，像这样的协调行动加强了我们对国际海事准则的共同承诺，并促进了区域稳定。”声明称，“‘里根’号航母打击群是海军唯一一个前沿部署的打击群，也是美国最显著的一个决心象征。与澳大利亚国防军和J日本海上自卫队的盟友一起合作，加强了每个国家对基于国际规则的秩序的集体承诺”。