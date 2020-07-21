驻日美军司令部公布其全部新冠感染者人数

资料图片：美国副国务卿比根（Stephen Biegun ）与日本外务省次官秋叶刚（Takeo Akiba）2020年7月9日在东京会晤。

驻日美军司令部（东京横田基地）21日在主页上公布了日本国内各个基地的新冠病毒感染人数。截至16日，驻日美军10个基地共有140人呈阳性，冲绳县内的基地占88%。在140人中包括已转为阴性者在内。

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到目前为止，驻冲绳美军感染总数升至123人，其中普天间机场(宜野湾市)最多，有64人感染，汉森军营（金武町等）有51人感染，在美军牧港补给地区(浦添市)1人感染等，在冲绳县外，横须贺基地（神奈川县横须贺市）8人，三泽基地（青森县三泽市）3人、岩国基地3人等。

驻日美军虽然发生多处新冠感染，但是由于《日美地位协定》美军及军属的特权成为障碍，让美方遵从日本的防疫规则十分困难，也难以全面掌握全体驻日美军的感染状况，而日本防卫大臣河野太郎在7月21日的记者会上指出：有关在日美军基地的新冠感染者数字，经过日美双方的磋商，将公布驻冲绳美军感染数字的特例，扩展到日本全国，美军方面将通过网页和社交媒体公布每个基地的感染者数字。

在17日举行记者会上，河野太郎称，政府已要求美军对从美国来到驻日美军基地的所有相关人员实施新冠病毒的PCR检测。据悉美方趋于同意此要求，正在进行研究。

而有关被确认感染的美军岩国基地的3名工作人员，在7月12日从东京羽田机场进入日本，入境时接受了新冠病毒的PCR检测，在结果出来以前，前往日本山口县，他们向日本方面表示：将包租汽车前往，但是却乘坐民间客机到了岩国锦带桥机场，检测结果出来后确认他们呈新冠病毒阳性反应一事

日本外务省北美局长铃木量博7月14日致电驻日美军司令施耐德，表示“感到遗憾，要求防止再次发生此类事情”。

目前冠疫情正在驻日美军中蔓延，但是由于《日美地位协定》协定，美军及其家属具有“驻外法权”，对来日时不使用东京羽田机场等一般机场、而是乘军机等直接进入驻日美军基地的美军士兵等，姓名，人数无从把握，感染状况更时只能听任美军处置。目前驻日美军有5万人，再加上家属等，驻留人员近10万人，美国感染者人数和死者人数都为世界第一，这更增添了日本的担忧。