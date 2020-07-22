东京感染过万 知事要求四连休尽量不出门

7月22日，日本东京都新增新冠感染者238人，到22日为止，东京都累计新冠感染者已经过万，为10054人，而且几乎每天还在以200人以上的新增感染者不断增长，东京都知事小池百合子呼吁东京都民在23-26日的4连休中没有必要和紧急的事情尽量宅在家里，不要出门。

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东京都从7月9日开始连续4天超过200人，以后一直呈曲线上升趋势，到20日为止的一周里日均新增219人，到22日为止，7月已经新增感染者3829人，超过实行紧急事态宣言的4月全月的3748人。

入院者也在骤增，从解除紧急事态宣言一个月后的6月25日的218人增加到7月21日的949人，是约一个月前的4.4倍。

而日本全国到21日为止最近7天新增感染者接近4000人。鉴于感染者的不断增加，原定在8月1日开始的大型活动的松绑将延期。日本政府原本预定从8月1日开始，将大型活动限制在5000人之内的规定撤销，但是现在决定，无论市内、室外的活动，都将维持在5000人之内，且占活动场所所能容纳的人数的50%。

受新冠肺炎疫情的影响，日本国内旅游业遭受沉重打击。中央和日本各地为振兴旅游产从7月22开始实施“GO TO Campaign”补贴活动，为当地民众和外都道府县的游客提供住宿补贴等。中央政府补贴国内旅费的一半，上限为住宿旅行每人每晚2万日元，包括交通费在内的一日游为1万日元，而由于东京都感染严重，从东京都出发和到达东京都的旅游被排除在补贴旅游之外，但是日本地方感染也在日益扩大，东京、神奈川、大阪府、爱知县等都出现单日感染者在解除紧急事态后的最高值，大阪府22日感染者为121人，为新冠流行以来最高值。在6月7日至13日一周里，超过政府解除紧急事态宣言的标准之一，也就每周平均每天10万人口中新增感染者为0.5人的，只有东京都、北海道、岐阜县，另有33县一周清零；而到7月14日到20日的一周里，清零县只剩下5个，感染在全国再次铺开。