中国越南双边会 双方说法有差异 北京批评美国挑拨

中越两国外长昨天在北京举行的会议沟通南海问题。据中国官媒新华社，中方表示坚持以对话管控分歧，越南则说愿与中国共同维护南海和平；中方并批评美国为挑起南海动荡而四处煽风点火。越南官方说，对于海上问题，双方对第十一次会议以来举行有关海上划界及合作共同发展的10轮谈判所取得的结果表示认可；对海上低敏感领域的合作成果表示认可。

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据中央社今天报道称，中越两国外长昨天在北京举行的会议沟通南海问题。据中国官媒新华社，中方表示坚持以对话管控分歧，越南则说愿与中国共同维护南海和平；中方并批评美国为挑起南海动荡而四处煽风点火。

中国－越南双边合作指导委员会第12次会议昨天在北京举行，由中国国务委员兼外交部长王毅和越南副总理兼外长范平明共同主持。

据报导，王毅针对南海问题表示，中国的南海政策没有变化；他并指美国出于地缘战略需要四处煽风点火，目的就是要挑起南海紧张动荡。据王毅说，中越要按照两党两国最高领导人达成的共识，坚持透过双边对话协商管控分歧，与其他东协（ASEAN）国家遵守“南海各方行为宣言”，推进“南海行为准则”磋商，不让外部势力乘机干扰破坏。

中国官方的报导说，范平明则表示愿同中方共同维护南海和平稳定，推动海上合作和共同发展。

此外，王毅评论两国在抗疫方面的努力时指出，新型冠状病毒肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）疫情发生以来，中越双方发挥各自制度优势，先后有效控制疫情，两国贸易今年上半年逆势成长18%以上，显示出双边合作巨大空间和互补优势。

据报导，范平明积极评价两国合作近年来取得的一系列进展，表示对越中关系发展前景充满信心。

据越南人民报的相关报道称，越中双边合作指导委员会以视频方式举行第十二次会议。越共中央政治局委员、政府副总理兼外交部长范平明与中国国务委员、外交部长王毅共同主持召开越中双边合作指导委员会第十二次会议。

在会议上，双方一致认为，自第十一次会议以来，越中关系总体上积极发展，高层交往以灵活的方式进行，两国各部委、行业之间的合作，尤其是地方交流都不断发展并走向深入。贸易领域的合作虽然受新冠肺炎疫情的影响，但2020年前6个月仍增长4.5%。双方在疫情防控中保持合作、相互支持。民间交流活动继续得到开展。然而，两国的合作仍然存在一些问题，如越南对华贸易逆差，中方在越投资、承建的一些项目，中方对越优惠贷款、无偿援助，虽然受到双方关注，但进展缓慢。

据该官方报道，双方就边界领土问题全面交换意见。对于陆地边界问题，双方认为边界情况基本稳定，管理好边界线、界碑和口岸，促进边界经济活动发展，包括在疫情复杂严峻的时候。对于海上问题，双方对第十一次会议以来举行有关海上划界及合作共同发展的10轮谈判所取得的结果表示认可；对海上低敏感领域的合作成果表示认可。

双方就近期海上局势以及在海上问题上存在的分歧等坦诚交换了意见。范平明副总理对近期东海的复杂态势表示关切；建议双方管控好海上分歧，避免采取使局势复杂化、争议扩大化的行动，尊重越南的合法权益，维护东海和平稳定。

双方一致同意遵守两国高层所达成的共识和《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》 ；遵守国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》；促进关于海上问题的谈判机制取得实质性结果，充分有效落实《东海各方行为宣言》（DOC），促进有关“东海行为准则”（COC）的谈判早日取得实质性成果。

据该报道称，双方一致评价此次会议圆满成功，并取得诸多具体成果；同意会后将互换今后需要配合推动解决的问题清单。