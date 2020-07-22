纳吉高院遭判缴16亿9千万欠税 求上诉洗刷或政治翻身

马来西亚高庭今日（22日）谕令前首相拿督斯里纳吉，必须缴付从2011年至2017年拖欠内陆税收局的16亿9000万令吉所得税。不过，纳吉仍可向所得税特别专员（SCIT）提出上诉。纳吉盼借上诉还原真相。据前首相马哈迪再度攻击前首相纳吉，指如果纳吉下周就可以摆脱SRC国际公司贪腐和洗钱案，必定会想要再出任首相。

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据光华网今天报道称，高庭判决纳吉须缴16亿9千万欠税。马来西亚高庭法官拿督阿末巴仄在简易判决中，批准税收局向纳吉追讨拖欠所得税申请。

高庭法官拿督阿末巴仄今日在简易判决中，批准税收局向纳吉追讨拖欠所得税申请。阿末巴仄指出，当税收局向纳税人发出所需缴付税收通知，纳税人必须缴付有关数额包括前首相，因为每个人在法律上是平等的。据阿末巴仄指“纳吉必须缴付有关税额，那是拖欠政府的债务。”

据阿末巴仄引述联邦法院一项判决，法院强调“先付款后讨论”条款虽苛刻，但这是刻意制定的，因为马国逃税率很高。

该报道称，不过，纳吉仍可向所得税特别专员（SCIT）提出上诉。

税收局在去年6月25日入禀法庭起诉纳吉，追讨其拖欠的16亿9000万令吉所得税，同时要求从裁决日算起一年5%利息，堂费及法庭认为适当的费用。

据大马新闻今天相关报道，纳吉称欠税案判决证明遭迫害，盼借上诉还原真相。

吉隆坡高庭今天判处，前首相纳吉须向内陆税收局缴付16亿9000万令吉欠税。唯纳吉声称，法庭纯粹碍于法律规定，无权否决税收局的做法。但他相信，自己能通过向所得税特别委员（SCIT）上诉，讨回清白。

他今午在脸书撰文说，法官的判词说明，希盟在执政时滥用法律来迫害他。

另据该报道，前首相马哈迪再度攻击前首相纳吉，他声称，如果纳吉下周就可以摆脱SRC国际公司贪腐和洗钱案，必定会想要再出任首相。

该报道说，因此，马哈迪认为，国盟不会在下届大选再度提名首相慕尤丁为相位人选。