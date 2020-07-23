日本新冠感染者全国和各地纷纷突破史上最高值

日本东京都知事小池百合子7月23日宣布，东京都23日新冠新增感染者达366人，为新冠流行以来史上最高，首次突破300人，本月17日东京都单日新增感染者为293人，为以往最高纪录，而23日更新了这个纪录，新增感染者每天100人以上已经连续15天。

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7月22日，日本全国确诊新增新冠感染人数达795人，超过自新冠流行以来的最高值，在实行7都府县急事态宣言后的4月11日，曾达到720人，而7月22日刷新了这个纪录。

东京都知事小池百合子在23日的记者会上指出：东京都23日的366名阳性者是从4926名受检者中检出的，20多岁和30多岁的占约60%，但是有向所有年龄层扩展的趋势，除了东京都23区以外，也向23区以外的多摩地区扩展。

从感染途径上看，年轻人参加会餐、晚餐会及保育院等设施感染者比较多。约有15%的感染者没有症状。

同时，日本在22日有多地刷新新冠在日本流行以来单日最高纪录，如大阪121人，爱知64人，埼玉62人，福冈61人，分别创单日新高。此外神奈川县68人，千叶县40人，兵库县30人，滋贺县11人，都为解除紧急事态以后最高值，23日大阪仍然超过100人，兵库县超过35人，再次刷新解除紧急事态后最高纪录，爱知县至少有96人感染，连续三天刷新过去最高纪录。

日本首相安倍晋三在7月22日夜在推特发信15次，呼吁人们回避密闭、密集、密切接触的“三密”空间，避免大声讲话，彻底贯彻戴口罩、勤洗手、消毒、换气等。

同时他强调：关于边境对策，原有的措施将延期到8月底，同时他也强调：在防疫的同时，依次推进国际的人员往来的重启也很重要。

安倍22日在官邸召开的第41次新型冠状病毒感染症对策总部会议上，下达指示为了放宽作为防疫措施之一的出入境限制政策，启动与中国大陆、韩国、台湾等12个国家及地区就恢复商务往来的谈判。