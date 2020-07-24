大陆台湾对日本启动恢复商务往来谈判表示欢迎

资料图片：日本首相安倍晋三2020年6月18日在首相官邸的记者会上。

在7月22日于日本首相官邸召开第41次新型冠状病毒感染症对策总部会议上，日本首相安倍晋三下达指示，要求为了放宽作为防疫措施之一的人员出入境限制，启动与中国大陆、台湾、韩国等12个国家和地区就恢复商务往来的谈判，对此大陆、台湾外交当局表示欢迎。

广告 继续浏览后续

作为防止新冠蔓延的边境口岸对策，日本政府从目前拒绝14天内曾在129个国家和地区逗留的外国人入境，但是为了恢复经济往来和着眼于明年举办奥运会，日本政府决定启动与疫情比较平稳的12国有关重开商贸人士往来的谈判。

此举目的在于逐步恢复经济活动，同时着眼于举办奥运，推进口岸边境出入环境的完善工作。日本政府还计划逐步放宽持有日本在留资格的外国企业驻在人员、留学生等约9万人再次入境。

恢复往来谈判将是继与越南、泰国、澳大利亚和新西兰四国之后的第二批放宽口岸往来的国家，其中包括中国大陆、台湾、韩国与柬埔寨、新加坡、香港、澳门、文莱、马来西亚、缅甸、蒙古和老挝。

对此大陆与台湾政府表示欢迎，在7月23日中国外交部例行记者会上，有记者问：据日本媒体报道，22日，日本政府决定同中国包括港澳台、韩国等国家和地区就放宽人员入境限制开展磋商。中方对此有何评论？

中国外交部发言人汪文斌指出：我们欢迎日方根据疫情形势变化，采取科学和适当的措施妥善处理人员出入境问题。在疫情防控常态化背景下，中日两国逐步恢复必要人员往来，有利于双方加快复工复产、推动经济复苏、保障产业链和供应链的稳定和通畅。

台湾外交部表示，外交部对此表示诚挚欢迎。日本与我方展开协商彰显了对台湾防疫成就的高度肯定，外交部将尽速与日方就相关规定进行讨论，盼早日促成本案。