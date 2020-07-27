华为据报大砍今年在印度营收目标 拟裁员60%-70%

印度《经济时报》7月27日援引消息人士报道指，中国电信巨头华为已将其2020年度在印度的收入目标下调50%之多，并计划裁员60%-70%，其中不包括研发和全球服务中心的工作人员。华为此举被指主要是为了应对印度市场上设备和服务需求的急剧下降。

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报道称，华为在印度的分公司遵循印度的会计年度。2017年，华为印度公司的收入为12亿美元，此后连年下跌。其中主要原因之一在于，印度电信公司本身财务状况紧张，导致需求下降。知情人士说，华为目前已经将2020年的印度收入目标定在3.5亿美元至5亿美元区间，低于先前的7亿至8亿美元区间。

华为下调收入目标的理由为，该公司预期印度的两家主要电信客户不会给出有新的订单。巴蒂电信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea是华为在印度市场的两大主要电信客户。知情人士说，因而“公司打算在印度减少全职员工、合同工和第三方员工数量”。

在印度南部的泰米尔纳德邦其余地区，华为与巴蒂电信的合作岌岌可危，后者或将与爱立信合作。去年，据报道，华为已经失去位于西北部的拉贾斯坦邦地区的订单。一旦华为失去在泰米尔纳德邦其余地区的合作，华为与巴蒂电信的合作将仅剩下为该电信公司的两个服务区提供设备。

“裁员主要涉及网络支持、现场部署、外包和销售部门的员工，因为目前电信运营商没有给出新的项目或有意向达成新的合作，”一名知情人士说。另一名知情人士介绍称，“公司目前只需要少数人员来维护之前与电信运营商签订的年度合同。仍然留在公司的那些人很是担心自己的工作，因为市场上机会并不多。”据悉，华为在印度的消费者业务或手机业务规模也已经减小。公司尚未在印度推出多款设备。

消息人士还表示，对于华为在印度的分公司来说，目前的情况与2010年当该公司与中国政府和军方关系受到质疑所遭受的不利遭遇类似。除了来自印度政府的风向变化外，巴蒂电信和Vodafone Idea运营商还对有关台积电停止向华为断货的报道感到担忧。华为方面并未回应相关的置评请求。报道还提到，除了华为外，中兴在印度也于近期裁员了近30%，其当地的员工人数降至近600人。这很大程度上同样受到印度电讯运营商设备投资下降的影响。