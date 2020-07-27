印度再禁47款中国APP 275款中国APP上审核清单

印度《经济时报》7月27日报道指，在禁用包括抖音国际版TikTok和微信在内的59款中国应用程序（APP）后，印度政府还已禁用了47款来自中国的应用。知情人士表示，这47款应用是此前被禁用应用的克隆应用。此外，印政府被指已经收集了一份包括275个中国应用的审核清单，以确定其是否存在任何损害印度国家安全及侵犯用户隐私的行为。

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第二批被印方禁止的克隆应用包括TikTok Light和扫描全能王（camscanner）等47款中国应用。据悉，印度内政部下属的印度网络犯罪协调中心（CERT-In）是在24日作出的这一决定。印政府表示，该决定是根据印度《信息技术法》第69A条作出，这些应用被加入了6月时为了 "印度主权和完整"而被禁止的59款中国应用列表当中，包括TikTok、扫描全能王等知名且有大量存量用户的应用。这些应用大多是类似于“Lite版”的应用克隆。

数日前，印度政府修订了“2017年全体财政规则”（ General Financial Rules 2017），使得中国公司更难参与印度政府的设备和服务竞标。新规定指出，任何来自于与印度接壤的外国公司要参与印度官方的物资、服务和工程项目竞标时必须首先向印方注册才能参与。此外，一名政府高级官员还告诉《经济时报》称，印度政府已经草拟了一份包括275款中国应用程序的清单，将检查其是否存在任何违反印度国家安全和用户隐私的行为。

该官员表示，印度政府的审查将会越来越严格，并且有可能禁止更多的中国互联网公司在印度开展业务。这些应用程序包括：腾讯旗下游戏“绝地求生”（PubG）、小米短视频应用Zili、阿里巴巴网络购物应用全球速卖通（AliExpress），以及字节跳动旗下音乐流媒体应用Resso和相机应用ULike等。

报道引述知情人士的话称，“政府可能会禁止清单中的全部或其中的一部分。”另据应用程序分析公司Sensor Tower的估计，印度是PubG游戏最大的市场，其在印度已有1.75亿次下载，占其全球总下载量的24％。

印度内政部发言人尚未回应《经济时报》对此事的询问。但政府消息人士指出，印度政府正在筹措资金用以审查更多的中国应用程序。一位官员解释称，“由于安全原因，其中一些应用已被标记为红色，而其他一些则因违反数据共享和隐私规则的应用也已经被单独列出。”印度政府官员们还指出，这些应用对印度的主权和完整性“构成了威胁”。

据了解，在目前正在审查的中国应用程序中，有14个由小米开发的相关应用程序，而来自美图、今日头条、LBE Tech、Perfect Corp（玩美移动）、新浪、网易游戏和Yoozoo Global的应用也都在清单上。此外，清单中还包括诸如Supercell之类由中国技术公司投资的企业所开发的应用，腾讯在去年收购了这家游戏公司的多数股权。

另一位高级政府官员告诉《经济时报》，印度政府有关部门正试图制定法律或某种形式的法规，以便于对在印度运行的应用程序进行持续审查。这位人士说，“建立一套规则或规定程序可能会花费一些时间，但这是将来进行处理的正确过程。”不过，印度电子和信息技术部的官员也强调，印度政府将在采取任何禁令之前遵循正当程序。