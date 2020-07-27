杜特尔特：南海争议仅诉诸外交努力 不敌中国不能开战

菲律宾总统杜特尔特7月27日在国会发表了他任期内第五次的国情咨文报告，并谈到了南海争议问题。他表示，别无选择，只能将与中国就南海的争端诉诸外交努力，否则另一种选择是与中国开战。

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杜特尔特在讲话中就当局为何不推动海牙仲裁法庭在2016年就南海主权争议，作出对菲律宾有利的裁决进行了回应。他表示，菲律宾国内应缓解情绪，通过外交途径已对中国对南海的大面积海域的主权声索加以应对。杜特尔特坚持采取外交努力的重要性，并称“除非我们准备好进行战争”。

杜特尔特说，“（针对南海争议海域）中国正有所声索，我们也正有声索。中国拥有武器。我们则没有，就是这么简单。他们控制着这批海域……我们能做什么呢？我们应进行战争，但我不能承受它。也许其他的总统可以，但我不行”。

杜特尔特表示，愿意承认就这一问题他无能为力。他还指出，无论是对中国还是美国都毫无过节，并称不赞成在菲律宾境内设立外国军队基地。他说，“如果你现在建立一个基地，这将会确保如果战争发生了，因为将有核武器被送进来，它将会导致菲律宾种族的灭亡”。他说，“我们不断努力保护我们在南中国海的权益，既不欠人情，也不是他人的旗子”。

杜特尔特指出，“我们扩大了菲律宾外交的范围。 我们与愿意任何在平等和相互尊重的基础上与我们互动的各方建立起建设性关系，并改善了与最重要合作伙伴的关系，使我国处于更好的地位，可以在不断发展的区域秩序和新兴的全球环境中促进我们的利益问题。”

讲话中，他还向所有在疫情期间坚守岗位、帮助民众的人致以谢意。杜特尔特表示，由于政府及时采取措施，减少了130万到350万人的感染。政府目前仍在努力提高检测能力，目前全国范围内已经有93个符合资质的实验室，并争取在七月底能够完成对140万人的检测。

杜特尔特强调，政府必须尽快让经济复苏。他呼吁国会尽快通过相关法案，来帮助企业和增加政府收入。他强调基础设施建设，即“大建特建”计划，能吸引投资、增加就业，是经济复苏的跳板等。