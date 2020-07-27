莫迪纪念对巴作战胜利21周年 尼赫鲁重孙：中国已入侵印度领土

当地时间7月26日，印度纪念与巴基斯坦间1999年卡吉尔战争胜利21周年的日子，莫迪总理发表讲话，其中不乏对巴基斯坦的强硬言论。尽管莫迪在讲话中并未提及中国，但不少印媒认为，他在讲话中传递出的信息却似乎也在针对中国。此外，近期多次针对印中边境冲突向莫迪发难的印度国大党前主席胡尔·甘地（Rahul Gandhi）27日再次以在推特上发表视频的方式，抨击莫迪当局对时局的解读，并强调“中国人已经入侵了印度的领土”。

广告 继续浏览后续

卡吉尔战争指的是1999年5月至7月之间印度与巴基斯坦之间的武装冲突。战争的直接起因是由于巴基斯坦军队越过了印度控制线，进入了印控地区。印度军队展开反击作战，代号为“胜利行动”（Operation Vijay）。双方军队在7000米以上的山地交战，这也是战争史上两军交战海拔最高的战役。最终，印度军队夺回失地，巴基斯坦军队撤回控制线。

莫迪当天在每月例行的广播讲话中回忆这场战争时提到，巴基斯坦当年在背后中伤印度，其试图偷偷地掠取（印度）土地，并在印度试图改善两国关系的时候转移人们对其内部事务的注意力。他在讲话中援引梵语名句形容巴基斯坦是一个死不悔改，强迫性伤害所有人，包括那些曾伸手帮助他的敌人。他说，“对于恶人，无缘无故对一个人或所有人的敌意自然而然的存在”。他指出，对于这类人来说，他们总是在想着伤害他人，甚至祝福他们的人。

莫迪称，“这样的敌意最终会使恶魔自身付出昂贵的代价，正如巴基斯坦在卡吉尔一役一样”。他在讲话中还对国内的批评声音加以回应并称，“有时，我们对事件本质并未留意，我们在社交媒体上鼓励一下对国家有害的事情。我们不停的在好奇心的驱动下转发（这些信息）。尽管我们知道它们是错误的，我们却仍然如此下去。”他强调，“在当下，战斗不是仅在边境上发生，它们还在国内中进行，在很多领域同时展开”。

莫迪在讲话中还引用了已故印度政治家和诗人阿塔尔·比哈里·瓦杰帕伊，1999年的一次讲话中的名句。瓦杰帕伊在这次讲话中则引用了圣雄甘地的真言，“面对两难时，为了得出应做什么不应做什么的决定，我们必须想到印度最穷困和最需要帮助的人们”。

《印度时报》26日在报道他的这一表态时写道，“莫迪描述的巴基斯坦‘背叛’的情况，与中国在两国边境实控线侵略的相似程度是惊人的，尽管他在讲话中一次也没有提到中国”。此外，报道提到，莫迪对巴基斯坦的描绘述似乎也适用于中国。

此外，来自尼赫鲁-甘地家族的印度反对党国大党前主席拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）27日再次发布就中印边境争端向莫迪当局发难的批评视频。此前，针对这一事件莫迪曾声称没有人入侵印度领土，也没有印度领土被外国势力所占领。对此，拉胡尔·甘地反驳说，“中国人已经入侵了印度的土地”。他强调，“隐瞒真相放任他们侵占则是反国家主义的”。他表示，让这一事件得到印度民众的关注才是爱国的，而不是撒谎，并扬言不惜要为此牺牲自己的政治生命。