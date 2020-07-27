韩美纪念韩战联合国军参战 金正恩纪念停战协定签订并赠手枪

韩国总理丁世均7月27日出席在首尔东大门设计广场举行的韩国战争联合国军参战日纪念仪式并表示，实现韩半岛永久和平才是对无私奉献的参战勇士的最佳回报。另据朝中社同日报道，在“祖国解放战争胜利”（《韩朝停战协定》签订）67周年之际，“白头山”手枪授予仪式26日在朝鲜劳动党中央委员会大楼举行。

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据韩联社报道，丁世均表示，韩国政府秉承参战烈士的遗志，继续为实现韩半岛和平与安全竭尽全力。韩半岛和平之门尚未完全敞开，韩方将率先从可行之事着手，谋求新的和平之路。丁世均说，联合国军的牺牲和献身为韩国的自由和平与繁荣奠定了基础，韩国永远铭记每位勇士的“联合国”精神。

联合国军司令兼驻韩美军司令罗伯特·艾伯拉姆斯在开场白中指出，韩国在停战体制下实现繁荣发展，为全球树立了典范。他强调，根据《韩朝停战协定》的宗旨，有关各方应以和平方式解决韩半岛问题。

艾伯拉姆斯当天在板门店联合警备区韩方一侧的“自由之家”出席《停战协定》签订67周年纪念活动并致辞。他表示，从六十七年前起至今有一个不变的事实，那就是没有什么能比国际社会履行《停战协定》的决心更有助于韩国的安全。

艾伯拉姆斯提出，去年今日亲眼目睹韩朝紧张局势缓解，形势乐观，但今年却变得不太明朗。我们身在紧邻军事分界线的“自由之家”就是告诉世人六十七年前为何要签订《停战协定》，那便是停止在战争中付出极其昂贵的代价。

据悉，当天纪念仪式的主题为“光荣岁月”（Days of Glory）。除丁世均、艾伯拉姆斯之外，美国驻韩大使哈里·哈里斯、联合国军参战老兵的后代等200余人出席。联合国军司令部军事停战委员会首席代表、韩国陆军少将姜仁淳（音译）在发表讲话时表示，《停战协定》序言里明文写着“旨在确立足以保证在韩国的敌对行为与一切武装行动完全停止的停战，以待最后和平解决的达成。”

另据朝中社报道，在“祖国解放战争胜利”（《韩朝停战协定》签订）67周年之际，金正恩在当地时间26日下午授予朝鲜武装力量主要指挥成员“白头山”纪念手枪。报道称，“金正恩出席授枪仪式，全体指挥官一齐向以天才的军事睿智、卓越的军事思想、无比灵活的智谋和老练成熟的领军艺术开创革命党军建设新局面的金正恩敬礼。”

此外，金正恩还前往“祖国解放战争烈士陵园”，向朝鲜人民军烈士致敬。