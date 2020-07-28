汪文斌：告诉蓬佩奥，南海不是美国的夏威夷

中国外交部发言人汪文斌7月28日在出席例行记者会时回应美国国务卿蓬佩奥近日发表的，美方针对中国在南中国海的主权声索 立场表示，我们要告诉蓬佩奥，南海不是美国的夏威夷。如果少数美国政客试图把南海搅浑，地区国家和所有爱好和平的人士都不会答应。

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会上有记者提问，近日，美国国务卿蓬佩奥发推特称，南海不是中国的“海上帝国”，中国违反国际法。中方对此有何评论？汪文斌回答说，“近来，蓬佩奥多次在南海问题上发表攻击、抹黑中国的言论。我们不禁要问，美方一些政客是否正试图在南海挑起事端？”

汪文斌续指，“中国的南海政策没有变化，保持着连续性、稳定性。中国一贯严肃认真履行包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，从未扩大自己的主权声索，坚持在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商解决与邻国的领土和海洋权益争端”。他说，“我们始终恪守《南海各方行为宣言》规定，愿同东盟国家一道，推进‘南海行为准则’磋商，争取尽早达成中国和东盟国家共同遵循的行为准则。”

汪文斌称，“蓬佩奥口口声声要按国际法行事，但大家都知道，美国是惯于借维护国际法之名，行谋取一己私利之实，对国际法合则用、不合则弃是美一贯立场。就拿美国退群毁约这件事来说，美方已经退出了十多项国际条约和国际组织，堪称退群世界冠军。2001年以来，美国对伊拉克、利比亚、叙利亚等国发动战争和军事行动，造成80多万人死亡，数千万人流离失所。”

他还称，“事实上，在南海搞‘军事化’、制造地区局势紧张的，不是中国，恰恰是美国。根据公开报道，今年上半年，美军机在南海活动多达2000多次。本月15日至今，美军机已连续12天抵近南海侦察。美国近日又把双航母舰队开到这里，还鼓动其盟友和伙伴也把军舰开到这片海域，唯恐南海不乱。这不利于地区的和平与稳定，也不符合包括所有南海沿岸国的利益。美方究竟是否有什么不可告人的目的，他们有必要说清楚。”

汪文斌说，“美国不是南海问题当事国，不是《联合国海洋法公约》缔约国，却一再拿南海问题说事，公然违背其在南海主权问题上不持立场的承诺，实际上是蓄意离间中国与东盟国家关系，挑拨矛盾，企图制造一张遏制中方的新牌。”他强调，“我们要告诉蓬佩奥，南海不是美国的夏威夷。如果少数美国政客试图把南海搅浑，地区国家和所有爱好和平的人士都不会答应。”

华盛顿方面，蓬佩奥在13日发表声明，明确宣布美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”，美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)为中国最南端领土的说法。他还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。海牙常设仲裁法院2016年7月12日作出对菲律宾有利的裁决，认为中国的“九段线”主张违反《联合国海洋法公约》。

蓬佩奥在声明中写道，“世界不允许北京将南中国海视为其海上帝国。美国与我们的东南亚盟国与合作伙伴站在一起，根据国际法赋予它们的权利和义务，来维护它们对离岸资源的主权。我们与国际社会站在一起，捍卫海洋自由，尊重主权，并拒绝任何在南中国海或更广阔的地区任何推动‘强权即公理’的做法。”