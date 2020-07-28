美环太平洋军演下月展开 台国防部：争取任观察员

由美军倡导的环太平洋军演（RIMPAC）将于8月17日展开。针对台湾军队是否将受邀参与军演的问题，台国防部7月28日表示，目前未获正式通知，但会以循序渐进方式，优先争取担任观察员参与人道救援等课目。

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1971年，美国海军第三舰队促成此计划，意在提升各国间的相互合作。自1974年以后，环太平洋军演改为每两年举行。它是全球最大的国际海上军事演习；2012年以来每年有超过20个国家参加，今年第27次环太平洋军演预定将于8月17至31日举行。

随着近来美中关系继续僵持，美台关系不断升温，美国参议院还在23日通过了“2021财政年度国防授权法”。根据美参院军委会6月公布的法案内容，涉台部分分别列在第2158条与2159条。法案指出，“台湾关系法”的实施与执行应随着政治、安全、经济动态与情势而有所改变。法案提出，美国支持台湾发展具能力、有准备与现代化的防务武力，包括对台军售与工业合作，同时建议邀请台湾参加环太平洋军事演习、美军欧文堡国家训练中心（NTC）联合训练等。

据中央社报道，台湾国防部周二上午召开例行记者会发言人史顺文少将对此表示，“目前并没有接到正式通知，但国军会把握当前台美合作的良好契机，在有助于区域和平稳定、确保国家利益、符合军事战略及整体防卫构想下审慎评估，以循序渐进方式，优先争取担任观察员，参与观察联合计划作为与人道救援等重点科目。”