金正恩：靠自卫性核威慑力确保永久安全

自平壤方面消息，朝鲜最高领导人金正恩7月27日在 出席第六次全国老兵大会并发表讲话时称，我们凭借可靠有效的自卫性核威慑力，确保祖国的永久安全和光明未来，半岛将不再生战。

广告 继续浏览后续

朝中社的报道指出，金正恩以朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长、武装力量最高司令官三重身份致辞。他表示，六二五战争（朝鲜战争）后的70年并非和平时期，朝鲜与敌对势力不断激烈对峙，帝国主义对朝鲜带来的威胁和施加的压力渐增，他们企图阻碍朝鲜的发展，并侵略朝鲜。

金正恩声称，为了不让战争的痛苦历史重演，必须拥有遏制战争的绝对力量，因此朝鲜踏平坎坷走向了成为“拥核国”的自主发展之路。他扬言，朝鲜如今变得强大，帝国主义和敌对势力的任何压迫和军事威胁不会动摇朝鲜的安全。现在谁都不敢觊觎朝鲜，若有任何一方挑衅必将付出应有的代价。

活动中，金正恩向中国人民志愿军参战老兵致敬，并鼓励朝鲜的年轻一代秉承参战老兵的崇高精神克服当前的危机。据悉，这是金正恩继2015年后第二次出席全国老兵大会并发表讲话。韩联社分析认为，在国际社会对朝制裁、新冠病毒疫情重创民生经济的背景下，金正恩可能要借此进一步巩固政权安全，从而加强内部团结。

首尔方面，韩国国防部28日向国会提交的一份工作报告显示，自朝鲜上月宣布搁置对韩军事行动计划后，至今没有观测到朝军有异常动向。报告称，朝鲜军队正在进行夏季训练，并为劳动党建党75周年纪念活动做准备。另外，宁边核设施处于长期关闭状态，丰溪里核试验场周边也无可疑动向，但仍发现导弹项目相关设施内有人员和车辆出入，说明朝鲜没有停止导弹研发工作。

韩国国防部的报告还指出，今年韩美联演将重点评估韩军为收回战时作战指挥权是否具备“完全作战能力”（FOC）。韩方将吸取去年基本运营能力（IOC）评估时的经验教训，为本次评估做了充分准备。虽然上半年的韩美联演被迫推迟，但韩美通过战斗参谋团训练与干部培训巩固了联防态势，为开展完全作战能力（FOC）评估营造条件。此外，韩美在当天通过了《韩美导弹指南》修订案，解除韩国运载火箭固体燃料使用限制。由此，韩国今后可研制拥有民用固体燃料运载火箭。