台湾研究发现治疗性抗体能降低仓鼠肺部新冠病毒量100倍

台湾台湾国家卫生研究院与国防医学院预防医学研究所共同合作研究发现，运用治疗性抗体治疗感染新型冠状病毒， 经动物试验发现，仓鼠的体重、活动力不会因此降低， 肺部病毒量却大幅下降，治疗效果令人振奋。

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中央社报道，台湾中央流行疫情指挥中心下午记者会发表合作的结果透露，以过去抗 SARS病毒抗体为基础，挑选出可辨识新型冠状病毒（ SARS-CoV-2）的抗体，投入2019冠状病毒肺炎治疗性抗体的开发工作。

台湾国卫院感染症及疫苗研究所长廖经伦在记者会表示 ，治疗性抗体的特点在于，能专一辨认新冠病毒不容易产生突变的区域，意即病毒的死穴，不会受病毒常态性突变的影响，非常适合应用于治疗SARS 相关疾病（如重症或预防性投药）；具极高与病毒结合 的能力，与极强抑制病毒感染的能力。

为延续上述重要的研究成果，台湾国卫院与国防医学院预医所将徵求具备抗体研发生产制造相关经验的上下游 厂商，协助进行后续的技术移转、商品化开发及临床试验等阶段 。

廖经伦表示，先前研究团队已成功鉴定出，具备中和 SARS病毒能力的抗体， 发现这个抗体抑制新冠病毒感染细胞的能力相当显著。 在仓鼠的感染模型中， 原本感染新冠病毒的仓鼠，肺脏的病毒量非常高，而接受抗体治疗的仓鼠 ，肺脏病毒量竟然降低了100倍，效果相当惊人。