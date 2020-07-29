大马总警长：刘特佐藏身澳门获中国政府庇护 中使馆否认

马来西亚全国总警长丹斯里阿都哈密在周三证实，涉及一马公司（1MDB）弊案的刘特佐目前藏身澳门，并获得中国政府的庇护。对此，中国驻马来西亚大使馆回应称，中方已认真核查马来西亚提供的全部线索，但并未发现一马公司案通缉犯刘特佐的下落。

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《马来西亚前锋报》周三引述消息指，中国政府庇护身在澳门的刘特佐及其家人，他们在澳门与香港都能自由行动。阿都哈密周三证实相关报道时表示，马国政府一直希望引渡刘特佐，不过中国政府对此一直没有具体回应，导致引渡程序迟迟无法展开。

阿都哈密透露称，大马2018年第14届全国大选成绩公布前两天，刘特佐还在马来西亚，但却在大选成绩公布后逃到泰国，过后再逃从泰国潜逃至澳门。他说，刘特佐与家人目前在澳门行动自由，又使用从马来西亚不法取得的资金在当地购买房地产。“刘特佐曾打算在塞浦路斯也购买房地产，但计划还未成功就遭到执法当局阻拦。”

阿都哈密还指出，警方在槟城和吉隆坡发现几间注册在刘特佐及其家人名下的豪宅，这些房地产价值数百万美元，这些豪宅相信是使用一马公司资金购置的。他声称，感觉在寻求引渡过程中，中国方面并非“全心全意”，导致一直未有进展。阿都哈密强调，大马警方和情报人员一直都在追踪刘特佐，并与数个外国机构秘密合作，因为刘特佐已通过数家公司，代为购买房产。

对此，中国驻马大使馆发言人唐瑭周三发布回应声明时表示，中国不包庇任何犯罪分子的立场和态度明确。唐瑭称，“使馆注意到马警方所谓刘特佐藏身中国澳门并受中方保护的表态。据我了解，中方高度重视中马执法合作，本着真诚负责的态度认真核查马方通报的全部线索。遗憾的是，未能发现相关人员下落。中方已将此调查结果反馈马方。中方不接受无端的指责。”他强调，中方对打击犯罪的立场和态度是一贯的和明确的，也不会包庇任何犯罪分子。他并指，马方如能提供充分完整的可调查信息，中方愿继续协助马方开展调查。