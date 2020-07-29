李显龙：新加坡无意取代香港 称赞习近平意志坚定

新加坡总理李显龙7月28日在出席美国智库大西洋理事会（Atlantic Council）的“亚洲对美中关系紧张和新冠疫情的应对”线上对话会时就香港局势表示，希望香港国安法实施后，香港能逐渐进入“新常态”，保持稳定和繁荣，继续发挥它本身以及对中国的作用，这将对亚太地区都有益。他还强调，从未将香港看作新加坡的竞争对手。

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李显龙在论坛中回答主持人鲁宾斯坦（David Rubenstein）有关香港近期局势的提问时指出，新加坡密切关注香港局势。香港久久无法自行订立国安法，社会高度分化，示威活动不但没有停息，还越来越暴力。“纵观过去几年趋势，可以清楚看到这样的情况不能无限期，也不能在接下来27年的‘一国两制’制度下继续下去。”李显龙称，北京当局如今已通过香港国安法，香港民众虽然对此有不同观感，但已成定局。他谈到，“中方说香港国安法只影响少数人，大多数人还是能照常过日子，因此不需要担心。经过一段时日，如果情况是如此，香港就会进入新常态。我们也希望如此。”

针对北京强行通过香港国安法，引起美英和欧盟等国际社会采取反制措施。英国宣布对拥有英国国民（海外）身份的香港人开放新的入籍途径，后来又宣布中止与港引渡协议；美国总统特朗普在14日签署《香港自治法》，威胁制裁协助侵犯香港自治权的中国官员和其他个人，以及与他们有生意往来的金融机构，并取消对港特殊待遇。李显龙认为，英美等国的反弹，相信中国已经纳入考量，最终还是决定无论如何都要推行香港国安法。香港如果能保持稳定，一如既往发挥作用，帮助中国发展和取得繁荣，这对香港、新加坡和本区域都有益，新加坡也希望香港的问题能获得解决。

另就一些企业因香港局势而迁出香港，是否会利及新加坡，李显龙说，他从未把新加坡和香港之间视为竞争对手。“香港和新加坡之间确实有一定程度的良性竞争，但亚太地区很大，机遇也很多。香港位于中国门前，有它的优势；新加坡在东南亚中心，足迹较大，有不同的优势。综合各种考量，我更希望香港取得好表现，不愿大家撤出香港寻找其他落脚处。”

当谈到对今年美国大选预期时李显龙还表示，新加坡无从参与推选美国总统，只能接受结果，但他希望美国下一任总统能首先稳定与中国的关系，因为亚洲区域的长期稳定与繁荣必须建立在这个基础上。“这要求很高，但中美关系的稳定对美国也是重要的。”他坦言称，对中美紧张关系能在美国总统选举后有所缓解，并不乐观。虽然一般情况下，选举结果尘埃落定后，局势会稳定下来，但美国这次围堵中国取得两党共识，中美两国互不信任，这不是换党执政就能解决的问题。

中美政治和经贸关系近期急剧恶化，两国互关总领馆的风波带来建交以来最严峻的危机，也让区域国家紧张不已。李显龙说，“美国国内一致把中国视为威胁，令人难过的是两党之间在这点上取得的共识相当惊人。我担心即使是选举之后这仍会持续，而若真如此，那将令世界各国堪忧。”除了稳定中美关系，他也希望美国下一任国家领导能建立获得两党共识、稳定且可预测的对外政策。

李显龙以亚洲为例指出，美国从奥巴马政府过渡到特朗普政府后对亚洲的态度有所改变，给区域国家带来不确定性。他说，“奥巴马政府曾倡议‘亚洲再平衡战略’，许多亚洲国家都表示支持。当时我们也问奥巴马这是否会延续至下一届政府，而他称这是不可逆转的政策。但显然特朗普政府的观点不同。”

李显龙强调，如果美国不继续关注在亚洲的利益和伙伴，这个从二战就对美国至关重要的地区将“成为美国的问题，而不再是资产”。论坛中，李显龙所表达出的第三项期许是希望美国尝试重返磋商，加入包括新加坡在内，余下11个国家后来签署的《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）。

李显龙称，若中国有一天愿意加入并遵循同一套规则，那将能打造双赢局面。“如果美国能透过某种政治途径重新加入TPP，那不但能推动它在区域的利益，也将能为建立在正确法规基础上的区域协作定调，推动区域融合，从而建立互信，并提高各国的贸易与经济往来标准。”

另就中国领导人习近平在新冠肺炎期间的作为，李显龙提出，武汉及湖北都有官员因此下台，显示中国政府也有些过失。他话锋一转，接著说疫情是一个未知又瞬息万变的形势，边做边学，没有一个政府能完美地解决这个问题。李显龙谈到，习近平清楚自己要什么，对实现他的中国目标有坚定的决心。 “那是一个非常大的国家，治理起来并不简单。”

他认为，习近平目前更专注于中国国内正在面临的挑战。针对新加坡当局对华为5G的立场，李显龙称，“现在我们有一些5G的提案……我们不会排除华为（参与投标）。没有任何系统是百方之百安全的，重点在风险管控。”