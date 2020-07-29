驻日美军司令：将帮助日本监控前所未有的中国海上侵入

驻日美军司令凯文·施耐德中将（Kevin Schneider ）在周三表示，美国军方将帮助日本监控在日方控制下的东海诸岛周围所遭受的“前所未有的中国侵入”。对此，中国外交部发言人汪文斌当天在例行记者会上回应指，我们希望有关方面多做有利于地区和平稳定的事，不要采取不利于地区和平稳定的言行。

广告 继续浏览后续

施耐德在一次线上新闻会上表示，在过去一百天中，中方“侵入”钓鱼岛附近海域的次数之多前所未有，美国可帮助日本监控钓鱼岛附近的中方船只。他指出，“美国对帮助日本政府应对这一局势的承诺绝对坚定不移地达到100％。”他续称，“它们（中国船只）每个月都会在（争议海域）进出数次，现在我们看到它们基本上是停在那里了，真正挑战了日本政府。”

北京方面，汪文斌就相关提问回应指，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国海警船在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方的固有权利。我们希望有关方面多做有利于地区和平稳定的事，不要采取不利于地区和平稳定的言行。

此前，日本广播协会（NHK）曾报导指，当地时间22日，日本海上保安厅在钓鱼岛毗邻区海域发现正在航行的4艘中国海警船。NHK称，至此，日方已连续100天在钓鱼岛毗连区发现中国公务船，创下自2012年9月日本将钓鱼岛所谓“国有化”以来的最长连续天数纪录。

日本在亚洲拥有最多的美国驻军，其中包括一个航母打击群、战斗机中队和在冲绳岛部署的两栖部队。日本大约有50000名美军官兵及家属。