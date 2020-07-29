5架法制阵风战机飞抵印度 越南向日本借3.4亿美元建6艘巡逻艇

印度从法国订购的5架法制“阵风”战斗机（Rafales）已于7月29日抵达印度北部的安巴拉空军基地（Ambala Airbase）。另据消息显示，越南在28日与日本签署了3亿4820万美元的贷款协议，以为越南海洋警察司令部建造6艘巡逻艇。

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据悉，印度空军的首批5架阵风战斗机已经在当天于印度北部的哈里亚纳邦安巴拉空军基地着陆。印度国防部长辛格（Rajnath Singh） 稍早前在推特上发布消息指，首批5架阵风战斗机已进入印度领空，印度空军出动两架苏-30MKI战斗机为其护航。根据新德里电视台的报道，7月27日上午，由法国达索公司为印度生产的首批5架阵风战斗机从法国南部波尔多的梅里尼亚克空军基地起飞，前往印度本土。从法国飞抵印度的航程大约为7000公里，期间需要由法国空军的空客A330 MRTT加油机为其进行空中加油保障，并会在阿联酋Al Dhafra空军基地降落一次，预计于29日飞抵印度安巴拉空军基地。

28日，印度驻法国大使馆还在社交媒体上发布了5架阵风战斗机在地中海上空进行空中加油时的画面。印度空军发布的消息称，首批飞往印度本土的5架阵风战斗机分别为3架单座机和2架双座机，将首先装备位于安巴拉空军基地、绰号“金箭”的第17飞行中队。据了解，印度在2016年通过政府间交易以590亿卢比（约88亿美元）的价格从法国购买了36架阵风战斗机中，目前已经10架已经交付，除了已经飞往印度本土的5架外，其余5架将留在法国接受训练任务。

对于这一消息，辛格周三连续发推文称，“飞鸟们已安全降落在安巴拉（基地）。印度阵风战斗机的降落标志着我们军事史上一个新时代的开始。这些多用途战机将彻底改变印度空军的能力”。他还写道，“我祝贺印度空军专业的执行了交接任务。我相信第17‘金箭’中队将继续恪守其座右铭‘勇攀高升’。我对印度空军的战斗能力得到及时的提升感到非常高兴。”辛格称，“我想补充一点，如果有人应该为印度空军的这种新能力感到担忧或批评，应该是那些想要威胁我们领土完整的人。”同样就这一消息，印度总理莫迪也表示欢迎。

另据越南“人民报”报导，越南28日和日本国际协力机构（JICA）签署协议，贷款3亿4820万美元以建造6艘巡逻艇，贷款为期40年有10年宽限期。巡逻艇将由日本承包商建造。报导称，这些巡逻艇预定于2025年10月交付越南海洋警察司令部（Vietnam Coast Guard）。报导并未提供巡逻艇的细节。这些巡逻艇“旨在加强执法及海上救援行动，确保安全保障、海上安全以及越南的航行自由。”