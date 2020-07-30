中国国防部：美方南海“兴风作浪” 中方坚定“乘风破浪”

中国国防部发言人任国强大校在7月30日的例行记者会上当谈到近期美军南海军演时表示，美方在南海“兴风作浪”只会让中方更加坚定地“乘风破浪”，更加坚定地捍卫自己的主权和安全，更加坚定地维护南海的和平稳定。

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会上，有记者提问称，本月以来，美国务院发表涉南海立场文件声明，称中国在南海谋求“海洋帝国”，美国防部指责中国在西沙的演习导致南海局势不稳定。与此同时，美军在多个推特账号高调宣布本月两次派遣“双航母”赴南海演习。有报道称，这是美军时隔多年再次作出此类安排，将严重破坏南海和平稳定。请问对此有何评论？

任国强回答称，我们坚决反对美方这个声明。美方罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，公然违背美方对南海主权问题不持立场的承诺，肆意无端指责中国、挑拨地区国家关系，派遣“双航母”赴南海演习，这充分暴露美方的“霸权心态”、双重标准。美方以南海问题的所谓“仲裁者”自居，其实就是南海和平的搅局者、地区合作的破坏者、国家关系的挑拨者。

任国强表示，中国对于南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，这一点有着充分历史和法理依据。当前，在中国和东盟国家的共同努力下，南海局势总体稳定，相关磋商取得积极进展。他称，我们要求美方停止发表错误言论，停止在南海采取军事挑衅行动，停止对地区国家进行挑拨离间。美方在南海“兴风作浪”只会让中方更加坚定地“乘风破浪”，更加坚定地捍卫自己的主权和安全，更加坚定地维护南海的和平稳定。

华盛顿方面，美国国务卿蓬佩奥13日发表声明，明确宣布美方认为北京对南中国海大多数海域的离岸资源权利主张是“完全不合法的”，美方也不承认北京所宣称的曾母暗沙(詹姆斯暗沙)为中国最南端领土的说法。他还谴责北京使用“强权即公理”的恐吓手段损害东南亚国家的主权。海牙常设仲裁法院2016年7月12日作出对菲律宾有利的裁决，认为中国的“九段线”主张违反《联合国海洋法公约》。

蓬佩奥指出，“世界不允许北京将南中国海视为其海上帝国。美国与我们的东南亚盟国与合作伙伴站在一起，根据国际法赋予它们的权利和义务，来维护它们对离岸资源的主权。我们与国际社会站在一起，捍卫海洋自由，尊重主权，并拒绝任何在南中国海或更广阔的地区任何推动‘强权即公理’的做法。”过去一个月来，除了美海军两次在南海举行双航母军演外，日本海上自卫队21日还通过推特介绍称，美日澳三国海军在南中国海和西太平洋举行了联合军演。

据悉，参与了此次三国海上军演的美方代表是由“里根”号航母打击群组成。“里根”号航母打击群由航母“里根”号、第5舰载机联队、导弹巡洋舰“安提塔姆”号和导弹驱逐舰“马斯廷”号组成。澳大利亚国防军则派出了澳海军旗舰“堪培拉”号两栖攻击舰、霍巴特级驱逐舰“霍巴特号” 、安扎克级巡防舰“斯图尔特”号和“阿伦塔”号，及“天狼星号”补给舰共5艘舰船。日本海上自卫队则出动了秋月级护卫舰‘照月’号。