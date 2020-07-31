越南首例冠肺死亡病例 疫情再起 岘港封城

越南7月31日录到首例感染冠状病毒的死亡病例。法新社发自河内的消息说，这对数月来标榜管控疫情成功的政策是个打击。旅游城市岘港疑似疫情爆发，该市对外交通已被切断，上千万居民被要求不要出门。

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越南冠状疫情的首例死亡病例是一名来自中部广南省的70岁男子，他在本周初被测试呈阳性。据中央社发自河内的报道，越南在连续近百天未传出本土病例之后，上周疫情在峴港捲土重來，一名患有肾病前往岘港就医的男性被确诊。这名患者今早病逝，成为越南境內首起染疫死亡的病例。

越南被认为是控制冠状疫情最成功的国家之一。之前，越南创造了冠状疫情0死亡的奇迹。但是在一个星期之内，越南疫情死灰复燃，全国一下子确诊了150个感染病例，其中82个病例是在周五31日确诊的。

法新社说，岘港正在建立一个拥有数百张病床的野战医院。越南国家流行病学研究所副所长Tran Nhu Duong博士说，上千名医学专家和卫生专业人员以及军人已集中在这座城市。

越南政府还担心疫情正在河内增长。大约21,000名最近去过岘港的首都居民接受了测试。自本周三以来，当局下令关闭酒吧，禁止举行大型聚会。

岘港1千100万居民被要求呆在家中，如无万分必要，避免外出。该城与外界的交通已被切断。