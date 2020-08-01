伊朗称逮捕了美国支持恐怖组织的头目

伊朗方面声称安全部门抓捕了策划恐怖袭击头目贾姆希德•沙尔马德(Jamshid Sharmahd)。但电视台转引情报部门的消息时并没有讲明他是何时何地被抓的、也不知道目前他关押在什么地方。伊朗外交部在一份公报中表示，美国支持的“恐怖组织”头目沙尔马德策划了2008年在南部城市设拉子（Shiraz）清真寺爆炸案，以及其他一些针对伊朗人民的“未遂袭击案”。

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伊朗媒体说，沙尔马德“在一次复杂的情报行动中被伊朗军队抓获”。根据“雷击“(groupe Tondar)保皇派组织网站刊登的消息，贾姆希德•沙尔马德1955年出生在德黑兰。家庭成员中有伊朗已经德国人，2003年定居美国。

按照伊朗的说法，“雷电”（Tondar）组织指的是伊朗王国议会的士兵，又名伊朗王国议会，是一个寻求在伊朗实行政权改变和恢复1979年革命前君主制度的保皇派团体。该组织声称对2008年伊朗南部城市设拉子的Seyed al-Shohada清真寺爆炸事件负责，那次爆炸造成14人死亡，202人受伤。

伊朗情报部门把策划炸毁伊朗南部法尔斯省的Sivand大坝的计划也归为“雷电”组织。

此后抓捕的穆罕默德·拉扎·阿里·扎马尼(Mohammad Reza Ali Zamani)和阿拉什(Arash Rahmanipour)等三名涉案者都纷纷被处死。他们的罪名是“与上帝为敌”，而且是阴谋推翻伊朗政府。

伊朗政府还曾表示，这些雷电组织成员作案是授意于美国中央情报局的特工。当年这些人被处死后，美国国务院发言人克劳利曾表示，我们认为伊朗政权和本国人民之间的关系中存在严重人权问题和虐待行为，因此美国“将继续针对伊朗问题发出响亮的声音。我们认为伊朗应当改弦更张，尊重本国公民的权利。”