韩国大邱天地教会88岁教主被拘押

据法新社从韩国地方法庭获悉，曾是韩国疫情感染中心的大邱“新天地教会”88岁教主李万熙今天8月1日受到拘押。他涉嫌向政府提供参加集会教众的不实清单和地点，引发严重后果。

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在冠肺疫情初期，大邱新天地教会爆发大规模集体感染，导致韩国疫情失控。教主李万熙，周六以涉妨碍政府防疫工作受到拘押。

被反对者称为邪教的天地教会被指向政府卫生部门提供参加教会集会人员的不实清单和地点。之前，天地教会表示，由于担心其成员受到社会歧视，而没有公开教徒的真实信息。据韩联社引述法院的指控，该教会涉嫌销毁证据。

今年2月韩国受到冠状病毒疫情重创：在全国确诊的4000多个感染病例中，大邱教会的成员占比超过一半。据韩国卫生当局统计，截止到7月19日，天地教会感染冠状病毒的信徒在韩国感染人群中占比38%。

新天地教会周六在一份声明中强调，他们的教主被拘押，并不代表对他的有罪判决。该声明还指出，李万熙教主从未对其下属下达命令，让他们扣留信息，他只是对政府过分要求获得教众的私人信息，感到担忧而已。

此外，李万熙还涉嫌自2015年至去年，挪用教会56亿韩圆（469万美元）的教会基金，并未经授权在公共机构场所举办宗教活动。

不过，由于李万熙已经88岁，并患有慢性疾病。法官表示，李万熙这种情况不适合坐牢。

韩国是国际社会经常提到的管控疫情的模范国家之一。该国管控疫情获得高效率的三个工具是：“追查”，“测试”，“治疗”。

8月1日周六，韩国新增31个确诊病例，在全国5200万人口中，累计确诊感染病例为1万4.336例。