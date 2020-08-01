Covid-19：印度宗教节日受疫情干扰

正处Covid-19疫情中的印度8月份迎来许多宗教节日。信仰伊斯兰教的穆斯林周五庆祝宰牲节（Aïd），而印度教徒则在纪念他们的女神Lakshmi。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Côme周六（2020年8月1日）发自新德里报道，有着近两千万穆斯林的印度周五度过了一个十分特别的宰牲节。在这一宗教节日期间，各州制定其控制疫情蔓延的规则，尤其是在清真寺中要遵守的社交距离。

在马哈拉斯特拉邦（Maharashtra），依照传统圣神的活羊交易转为网购方式，造成价格暴涨，引发不满。在与尼泊尔接壤的北方邦（Uttar Pradesh），印度教一名议员还发表了令人震惊的言论。

相关报道：印度教徒最虔诚朝圣地Amarnath

印度教徒也采取了预防措施，这并非毫无困难。当天，人们庆祝财富女神Lakshmi。

在班加罗尔市中心，亚洲最大的花卉市场之一被关闭，以避免人群。对此，一名前来购买祭品的民众表示，但这造成人们到其它地方去聚集。她还表示，今年人们将在家中过节，用花果来装饰女神。但幸福的印度人忘记了在市场上要遵守社交距离规则，太乱了，当局应该整顿。

相关报道： Coronavirus – 印度上亿民众再遭封城

卡纳塔克邦（Karnataka）目前成为了印度的一处疫情重地。班加罗尔市政府呼吁其市民保持谨慎，因为，八月份还有众多的印度教节日。在健康与奉献之间，人们可能需要做选择。

其它 / coronavirus-日本足坛因疫情推迟一赛事