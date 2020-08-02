美前国防部长称：“如今仍面临核战争”

8月9日，将迎来长崎原子弹爆炸75周年纪念日，8月1日，由长崎市、朝日新闻社和长崎和平推进协会举办的以废除核武器为主题的国际和平研讨会“走向废除核武器之路，世界的危机，不要停下我们的脚步”在长崎原子弹资料馆举行。

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美国政府前高官和研究人员、苏联前总统戈尔巴乔夫等在线参加。曾在美国克林顿政府担任国防部长的威廉・佩里（William James Perry）以在线形式参会，他在基调演讲中向长崎市民呼吁：“作为世界的良心，希望继续呼喊废除核武器。”他指出：“如今仍面临核战争的危机。”

他说：为了防止核战争，有核国家应该互相保证“不首先使用核武器”。

他认为：美俄关系恶化的现在应该称为“第二冷战时代”，到明年2月到期的美俄《新削减战略武器条约》（New START）的延长和在交涉的过程中促使中国加入，推进广范围的核裁军是必要的。

日本前外务事务次官、立命馆大学客座教授薮中三十二在与佩里等的小组讨论中表示，新冠疫情使国际协调与合作的气氛面临进一步崩溃的危机。他表示：“在人们集中关注新冠病毒疫情的情况下，会有在未被察觉的过程中推进核扩军的危险。

佩里指出，美国只有总统具有具有发射核武器的权限，警报系统的失误和政治的误判有引发核战争的危险。

在视频研讨会上，他也指出在奥巴马政权讨论不首先使用核武器时，日本由于担心会弱化抑制力而反对的事例。他指出：如果拜登当选总统，再次提起这个问题，希望日本不要反对。

研讨会开始时。播放了苏联前总统戈尔巴乔夫的录像讲话，唤起人们想起1985年，为了制止在冷战下的扩军竞争，戈尔巴乔夫和美国前总统里根共同发出的“核战争中没有胜者，绝对不能让它发生。”这一声明。

为了防止新冠感染，研讨会没有普通听众到场，而是在视频网站“YouTube”等进行了直播。