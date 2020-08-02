Covid-19:菲律宾首都又要封城战疫？

包括医生和护士在内，菲律宾百万医务人员在致总统杜特尔特的公开信中发出预警，他们在与Covid-19病毒所展开的抗疫斗争中，正逐渐处于下风；如果不恢复更严格的封城措施，医疗体系有崩溃风险。届时，菲律宾政府针对Covid-19疫情的危机管理就有可能功亏一篑。

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据本台RFI法广法文报道，在菲律宾，这封质疑政府危机管理的公开信是医务界为控制Covid-19疫情蔓延所发起的最大规模的一次呼吁。而杜特尔特总统则想要显示他对医务界的这一呼吁并非无动于衷。

菲律宾医务界提出再次封城

菲律宾总统周六（2020年8月1日）宣布，他已指示其因应Covid-19抗疫小组，对这一由80个组织，代表了8万名医生和百万护士，发出的共同呼吁做出回应。医务界要求制定一项切实的综合行动方案，呼吁在首都马尼拉及周边地区实施更严格的封城措施，否则可能会在针对Covid-19的战“疫”中败北。

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菲律宾疫情卷土重来攀新高

仅在周六当天，菲律宾境内就统计到近5000个新案例，全国感染人数现已达10万。如果再不采取措施，菲律宾卫生体系有崩溃风险，因为，医务人员的死亡人数也在攀升。而且，有越来越多的医务人员提出辞职，同时，由于资源匮乏，部分医院现已不再接收新患者。

菲律宾总统的态度目前还比较含糊，其政府尚未做好再次进行更严格封城的准备。当地在七月中旬才刚刚放松严格的卫生管制。那为何对再次封城态度勉强？原因清晰明了，首都马尼拉及其周边地区占菲律宾全国经济的比重高达三分之二，在Covid-19疫情爆发前是亚洲经济增长最迅猛地区之一。

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