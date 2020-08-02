访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
Covid-19/亚洲/医疗卫生

Covid-19:菲律宾首都又要封城战疫？

发表时间： 更改时间：

存档图片：菲律宾首都马尼拉医院里的一名女护士 摄于2020年4月22日 Image d'archive: Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020.
存档图片：菲律宾首都马尼拉医院里的一名女护士 摄于2020年4月22日 Image d'archive: Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020. © MARIA TAN / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分钟

包括医生和护士在内，菲律宾百万医务人员在致总统杜特尔特的公开信中发出预警，他们在与Covid-19病毒所展开的抗疫斗争中，正逐渐处于下风；如果不恢复更严格的封城措施，医疗体系有崩溃风险。届时，菲律宾政府针对Covid-19疫情的危机管理就有可能功亏一篑。

广告

据本台RFI法广法文报道，在菲律宾，这封质疑政府危机管理的公开信是医务界为控制Covid-19疫情蔓延所发起的最大规模的一次呼吁。而杜特尔特总统则想要显示他对医务界的这一呼吁并非无动于衷。

菲律宾医务界提出再次封城

菲律宾总统周六（2020年8月1日）宣布，他已指示其因应Covid-19抗疫小组，对这一由80个组织，代表了8万名医生和百万护士，发出的共同呼吁做出回应。医务界要求制定一项切实的综合行动方案，呼吁在首都马尼拉及周边地区实施更严格的封城措施，否则可能会在针对Covid-19的战“疫”中败北。

相关报道 Coronavirus-疫情影响法国人员外派

菲律宾疫情卷土重来攀新高

仅在周六当天，菲律宾境内就统计到近5000个新案例，全国感染人数现已达10万。如果再不采取措施，菲律宾卫生体系有崩溃风险，因为，医务人员的死亡人数也在攀升。而且，有越来越多的医务人员提出辞职，同时，由于资源匮乏，部分医院现已不再接收新患者。

菲律宾总统的态度目前还比较含糊，其政府尚未做好再次进行更严格封城的准备。当地在七月中旬才刚刚放松严格的卫生管制。那为何对再次封城态度勉强？原因清晰明了，首都马尼拉及其周边地区占菲律宾全国经济的比重高达三分之二，在Covid-19疫情爆发前是亚洲经济增长最迅猛地区之一。

其它香港-rfi专访民主派一名维权女律师

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。