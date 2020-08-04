印度政府禁用百度和微博 相关应用程序被下架

自新德里方面消息，印度政府已要求谷歌和苹果商店下架百度和微博这两款中国公司的应用程序（App），并已照会本国互联网服务供应商对其进行封锁。

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据《印度时报》8月4日报道指，6月29日，印度电子信息技术部曾宣布禁止包括抖音国际版TikTok和微信在内的59款中国应用。印度政府表示，这些来自中国的应用程序从事活动有损印度主权、国防、国家安全和公共秩序。7月28日，印度电子信息技术部部长办公室在推特转发了一则新闻，新闻称印度政府已决定开展第二批禁用中国网络程序的决定，该禁令涉及47个中国公司开发的程序。

尽管印方在宣布禁止第二批中国应用程序后并未像第一批那样以名单方式公布，但这47个应用程序被指大多是第一批被禁中国应用程序的简化版，所谓的“克隆”程序。对此，一名来自印度当局的消息人士介绍称，此次遭禁的百度和微博位列第二批被禁中国应用程序之列。消息人士还表示，印度政府正在考虑禁止更多的来自中国的引用程序。

印度总理莫迪曾是微博的用户之一，但在中印两国自6月中旬发生边境冲突后，莫迪微博认证账号被主动注销，原有的 113 条微博清空。此前，百度创始人李彦宏在今年1月份首次走访印度市场，其在IIT-Madras 大会上曾表示，印度是世界上增长最快的智能手机市场之一。他走访印度之行被看作是百度为了在印度市场“迎头赶上”的举措。

另据之前的报道显示，印度政府当下正在审查大约275个来自中国的应用程序，备受欢迎的“吃鸡游戏”PUBG Mobile也在此列。此外，小米的Zili以及AliExpress、Resso等应用也在该名单当中。而在印度对第一批59个中国应用程序颁发禁令后，名单当中的它们也已从谷歌应用商店和苹果商城中被删除，并且安装包也无法正常使用。