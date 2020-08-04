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印度禁止中国等陆地邻国企业参与商业煤矿拍卖

采煤的印度煤炭工人资料图片 © 路透社图片

作者： 弗林 1 分钟

据当地媒体报导，印度煤炭部8月3日发布的一份新闻稿指出，当局已对外资在该国参与煤矿拍卖的政策进行了修订。根据修订内容，来自任何与印度领土接壤国家，或其受益人来自这些国家的外国公司不得参与对印度本国煤矿的商业拍卖，而必须走受政府审查的道路。