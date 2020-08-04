印度禁止中国等陆地邻国企业参与商业煤矿拍卖
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据当地媒体报导，印度煤炭部8月3日发布的一份新闻稿指出，当局已对外资在该国参与煤矿拍卖的政策进行了修订。根据修订内容，来自任何与印度领土接壤国家，或其受益人来自这些国家的外国公司不得参与对印度本国煤矿的商业拍卖，而必须走受政府审查的道路。
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据悉，印度官方对这一政策进行修订前，外商被允许对印度国内煤矿进行100%的投资，其中包括对与煤矿加工有关的基础建设投资。印度政府为了吸引更多的外资来参与该国的煤矿开采项目，还专门于今年5月对于2015年通过的“煤矿特别条款法”进行了修订，以便于以招标形式吸引外资，增加在这一市场的国内外商家的竞争。此前，印度国会还于3月通过了一项法律，将印度国内的商业煤矿开采市场向其国内外的煤炭开采商开放。
但据印度煤炭部公布的这一最新法律修订稿显示，“与印度拥有陆地边界的国家的实体，或投资印度的实益拥有人位于这个国家或是该国的公民，则只能根据政府道路进行投资。”由莫迪总理领导的印度政府在今年6月对外开放了就41个煤炭块的开采拍卖。相关报导指，中国神华能源公司和中煤能源均属于全球十大煤炭公司之列。近日，印度煤炭部公布初步统计数据显示， 2020年1-6月份，印度全国煤炭总产量4.06亿吨，同比减少602万吨，下降1.5%。
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