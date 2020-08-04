新德里将审孔子学院等项目 中驻印使馆呼吁勿政治化

据路透社今天8月4日发自北京的电稿指出，印度决定审查孔子学院等教育交流项目。对此，中国驻印度使馆发言人嵇蓉表示，希望印度客观公正看待孔子学院等中印项目，避免将正常合作政治化。

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路透社援引中国驻印度使馆发言人嵇蓉回应报道说，中方希望印度有关方面客观公正看待孔子学院和中印高等教育合作，“避免将正常合作政治化，维护中印人文交往的健康稳定发展。”

据中国驻印度大使馆网站的新闻稿表示，随着中印经贸、人文交流日益密切，印度中文教学需求日益旺盛。两国在孔子学院项目上的合作已经开展10多年，所有孔子学院都是在印方自愿申请、具备办学条件的前提下，由中印双方大学按照相互尊重、友好协商、平等互利的原则，共同签署具有法律效力的合作协议之后设立的。

嵇蓉称：“孔子学院的建设始终坚持外方为主，中方协助，共同筹措办学经费的办学模式。”他续称，孔子学院为推动印度中文教学，促进中印人文交流发挥了重要作用，得到了印度教育界的普遍认可。

路透社提到，近来中国与印度关系紧张。中国上周警告称，中国与印度的经济“被迫脱钩”将对两国都造成伤害。而两名印度政府消息人士最新称，印度政府正考虑采取措施，防止主要是东南亚国家的贸易伙伴将中国商品出口到印度而不附带任何附加值。

中国政府2004年在许多海外大学开始设置孔子学院，提供的理由是推广中国语言和文化。然而，现有愈来愈多的国家不欢迎孔子学院，认为其是中国政府的宣传工具。

今年4月，瑞典关闭最后一所孔子学院，成为彻底关闭孔子学院的第一个欧洲国家。另外，多所美国大学也陆续中断与中国孔子学院的合作，包括开设了北美第一家孔子学院的马里兰大学。