杜特尔特下令菲国军队不许参加外国海军在南海军演

据菲律宾《每日问询者报》（Inquirer）8月3日报道，菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）周一在一场线上记者会中援引总统杜特尔特的命令说，菲律宾不会加入美国等其他国家海军在南海举行的海上军事演习，以免加剧地区紧张局势。

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洛伦扎纳称，“杜特尔特总统对我们、对我有一项现行命令，那就是我们不应该在距离我们海岸12海里领海以外的南海（海域）参加军事演习。”

上个月，美国、澳大利亚和日本曾在南海地区举行三国海军联合军演。此外，美国海军还在南海海域进行了两次双航母演习。他说，“我们不能与他们一起在南中国海演习”。

洛伦扎纳称，“如果一个国家的行动被认为是挑衅的，那么通常就会出现紧张局势加剧。因此我希望进行演习的各方克制他们的行为，要谨慎、小心，如此就不会出现误判而进一步加剧紧张局势。”

洛伦扎纳在谈到其他就南海争议问题直面中国的国家时说，“他们的主要关切是航行自由。”他称，尽管如此，菲律宾支持南中国海的航行自由，因为“这也符合我们的愿望。”

洛伦扎纳说，“但是，如果我们进一步研究，我们在南中国海还有其他问题，例如我们将如何行使主权以开采南中国海的资源。”他续称，“看起来其他国家不会干预西菲律宾海的菲律宾主权问题。”他说，“这只是在我们和中国之间（的问题）。”

同场发布会上，新上任的菲律宾武装部队总司令吉尔伯特•加佩伊中将（Lt. Gen. Gilbert Gapay）表示，他相信随着有关各方制定争议地区的行为准则，紧张局势将很快消退。“只要人人都遵守法律，特别是《联合国海洋法公约》，以及一项正在制定的南海行为准则，我想我们会解决所有紧张局势。”