莫里森：美中之间爆发战争不再不可想象 中国增长需促进印太稳定

澳大利亚总理莫里森8月4日以视频的方式参加了今年的阿斯彭安全论坛(Aspen Security Forum)并发表讲话。随后，当被问及澳洲前总理陆克文(Kevin Rudd)近日拟文称，美中之间发生武装冲突的可能自韩战后再现的观点时，莫里森回应指，尽管澳方的国防政策更新对此有不同的描述，但承认在之前此类不可想象的结果被考虑的背景有所改变。

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莫里森于美国当地时间周二下午出席了这一论坛。他首先发表了题为“明天的印太地区”约14分钟的演讲，并在随后与哥伦比亚广播公司的“面向全国”节目主持人布伦南(Margaret Brennan)，及观众进行了提问互动。演讲中，莫里森主要诠释的三大问题包括：澳大利亚对新冠疫情和疫情后环境的战略前景评估，澳方对新冠疫情挑战的回应，及作为盟友，澳大利亚和美国如何能够共同努力以促进两国共享的自由社会、开放市场和主权独立的目标，特别是在澳洲所处的区域。

莫里森表示，印太地区当下是战略竞争的中心，关于领土主张的紧张情绪正在增长，军事现代化的步伐是空前的，民主国家面临外国干涉的新威胁，网络攻击的频率和复杂度不断提高，虚假信息被用来操纵自由社会。他认为，允许我们繁荣发展的贸易规则却并没有为迎接新的挑战而演变。他续指，而且，经济胁迫越来越多地被用作治国的手段。莫里森称，“可以公平地说，2020年，我们的‘国际社会’处于压力之下。”

莫里森谈到，对此，一些人的反应是担心基于规则的国际秩序遭受削弱，这也情有可原。 他提出，我们希望看到以已经商定的规则和规范为框架的国际参与，而不是粗鲁的经济或政治胁迫。他直言，我们实际上也不认为对过去的渴望就等于一项战略。他提到，全球政治中的权利分配已经发生变化，各方必须面对现实的世界，而不是按照自己想看到的世界行事。他称， 被人们所认知为“美国世纪”的自由规则和规范正在受到攻击。他表示，我们应对此有所反应。

莫里森称，“至关重要的优先事项是在印度太平洋建立持久的战略平衡。让志趣相投的国家更团结，更一致，更经常地采取行动。 统一战线 ”。他介绍指，作为地区中的一员，澳大利亚也有所行动，为建造一个这样的明天而努力。他还借用了达芬奇的名言以总结澳方的态度指，“我已铭记行动之迫切性，知道还不够，我们必须应用；愿意还不够，我们必须行动。”莫里森举例称，澳洲政府在他的领导下于上个月发起了2020国防战略更新。

讲话中，莫里森表示，无论是对印太地区的方式还是在与大小不一的国家进行接触时，澳洲都坚持一个基石，那就是“我们相信一个积极的全球化，像澳洲这样的国家与其他的国家以一种平等和主权国家的方式进行直接接触，并通过论坛对话以追求这些共同的目标。”他接着指，澳大利亚欢迎中国成为澳方的主要经济伙伴，这对于澳洲和全球的经济及印太地区都非常重要。

莫里森说，但是随着经济的增长，确实也迎来了经济和更广泛的战略责任。他谈到，与中国的新地位相对应，中方应发挥促进区域和全球稳定的作用；这种作用是关于更广泛的全球和区域利益，而不是狭隘的国家或抱负利益。他说，“因为现在全球对于中国的期望更高，而美国也一直如此。中美两国共同负有特殊责任，必须坚持建立国际社会的‘共同规则’”。莫里森称，“现在，这意味着尊重国际法和和平解决包括贸易争端在内的分歧。这意味着对基于规则的经济互动的承诺。”他强调，“无论是在国际体系中强制行事，还是主动放弃都不是前进的道路。”

莫里森的演讲结束后，布伦南在提问环节向他提到，陆克文在本周发表的一篇文章中预测称，自韩战结束以来，美中两国之间发生武装冲突的可能首次再现。后者认为世人当下面对不光有新冷战的可能，热战也包括在内。对此，莫里森回答称，澳大利亚的国防战略更新的表述有所不同，也并没有像陆克文笔下的如此具有戏剧性，但从国防战略角度来看，澳方承认在之前此类不可想象的结果其被考虑的背景有所改变。

莫里森称，当然发生了变化；所以他认为志趣相同的国家应该统一战线，而有时这些国家对事物的见解并不需要完全一致。他以澳大利亚和越南这样两个政治体制完全不同的国家，却在南中国海和区域内贸易关系等问题上所持有共同立场的例子对此加以说明。他强调，这些国家不光是在对社会的构成上享有共同看法，还包括那些对于印太地区的未来拥有共同见解的国家。

莫里森说，无论各国的政治体制是什么样的，他们都很正当的希望一个独立、主权国家，不受任何胁迫和干预，有机会为本国人民发展，及提高经济和社会的印太地区环境。他表示，美国在该地区的存在一直是实现这一目标的非常积极的力量。他续称，“我想看到，随着中国已经发展了自己的经济体，我们也对此非常欢迎。而且我认为这一观点与美国国内表达出的某些观点有些不同。我们欢迎中国的增长，对澳大利亚很棒，对我们地区也很棒。我们只是不想看到增长转化为印太地区更大范围的动荡，因为我们认为这会破坏这一地区的繁荣。”