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政治/远东/伯力

俄罗斯远东伯力何以有反莫斯科之声

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俄罗斯伯力民众冒雨示威 摄于 2020年8月1日 Des manifestants bravent la pluie dans la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur Sergeï Furgal, le 1er août 2020.
俄罗斯伯力民众冒雨示威 摄于 2020年8月1日 Des manifestants bravent la pluie dans la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur Sergeï Furgal, le 1er août 2020. © REUTERS/Evgenii Pereverzev 路透社
作者： 尼古拉
1 分钟

俄罗斯联邦远东地区哈巴罗夫斯克边疆区Khabarovsk位于首都莫斯科6000公里以外，与中国黑龙江省相邻。当地首府用中文也被称之为：伯力。如今为何出现了反莫斯科的声浪？

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据本台RFI法广常驻莫斯科记者Daniel周三（2020年5月8日）的法文报道，俄罗斯伯力地区民众的愤怒源自在2018年竞选中战胜执政党候选人的当地行政首长Sergeï Fourgal于一个月前的2020年7月9日突然被捕。其支持者如今认为，他是一名政治争纷的受害人。

Covid-19与示威集会

现场情况显示，为了他们的行政长官，当地街头在几小时内就聚集了数万名示威者。Laura笑容满面地回忆了他们在示威最初几天时的情形。在第一天，有人告诉他们，由于Coronavirus禁止示威。而示威者则表示，人们只是想要喂鸽子。如今，人们天天这么做。被捕的当地民选行政首长如今被控在2000本世纪初叶，卷入了系列谋杀。

被捕行政长官的支持者中，有伯力当地的一名律师。他在采访中表示，不知道被捕行政长官是否有罪，但真正问题是，为什么现在逮捕他？为什么是在事发15年后？这名律师深信，民选行政长官是由于在2018年击败执政党候选人而遭惩罚。伯力的示威者认为，这如同他们的选票被中央政府窃取。这是不公正的。当地在前苏联垮台后，多年来充满了失落感的民众，指责当局把远东撂在一边。

伯力的一名记者表示，当地人收入的80%被纳入预算。人们听说有投资，但对日常生活没有改变。伯力当地的平均工资是每月3万卢布左右，即大约350欧元。这真的不多。过去10年至15年，当地民众越来越贫困。

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人群聚集在当地行政中心前的列宁广场。Larissa用其自己的话语证实了前面记者的分析。这位现已退休的伯力女居民对当前的经济衰退感到不安。她表示，当地人原先都是从事工业，现在只剩下售货员的工作了。她的儿子是一名工程师，但如今只能干保安的活。这位女士对中央政府感到愤怒，她表示，曾长期支持普京，但现在后悔了。

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