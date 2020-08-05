俄罗斯远东伯力何以有反莫斯科之声

俄罗斯联邦远东地区哈巴罗夫斯克边疆区Khabarovsk位于首都莫斯科6000公里以外，与中国黑龙江省相邻。当地首府用中文也被称之为：伯力。如今为何出现了反莫斯科的声浪？

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据本台RFI法广常驻莫斯科记者Daniel周三（2020年5月8日）的法文报道，俄罗斯伯力地区民众的愤怒源自在2018年竞选中战胜执政党候选人的当地行政首长Sergeï Fourgal于一个月前的2020年7月9日突然被捕。其支持者如今认为，他是一名政治争纷的受害人。

Covid-19与示威集会

现场情况显示，为了他们的行政长官，当地街头在几小时内就聚集了数万名示威者。Laura笑容满面地回忆了他们在示威最初几天时的情形。在第一天，有人告诉他们，由于Coronavirus禁止示威。而示威者则表示，人们只是想要喂鸽子。如今，人们天天这么做。被捕的当地民选行政首长如今被控在2000本世纪初叶，卷入了系列谋杀。

被捕行政长官的支持者中，有伯力当地的一名律师。他在采访中表示，不知道被捕行政长官是否有罪，但真正问题是，为什么现在逮捕他？为什么是在事发15年后？这名律师深信，民选行政长官是由于在2018年击败执政党候选人而遭惩罚。伯力的示威者认为，这如同他们的选票被中央政府窃取。这是不公正的。当地在前苏联垮台后，多年来充满了失落感的民众，指责当局把远东撂在一边。

伯力的一名记者表示，当地人收入的80%被纳入预算。人们听说有投资，但对日常生活没有改变。伯力当地的平均工资是每月3万卢布左右，即大约350欧元。这真的不多。过去10年至15年，当地民众越来越贫困。

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人群聚集在当地行政中心前的列宁广场。Larissa用其自己的话语证实了前面记者的分析。这位现已退休的伯力女居民对当前的经济衰退感到不安。她表示，当地人原先都是从事工业，现在只剩下售货员的工作了。她的儿子是一名工程师，但如今只能干保安的活。这位女士对中央政府感到愤怒，她表示，曾长期支持普京，但现在后悔了。

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